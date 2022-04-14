عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220414/ناسا-تختبر-نظام-إطلاق-جديد-إلى-الفضاء-من-دون-صواريخ-فيديو-1061201973.html
ناسا تختبر نظام إطلاق جديد إلى الفضاء من دون صواريخ... فيديو
ناسا تختبر نظام إطلاق جديد إلى الفضاء من دون صواريخ... فيديو
كشفت شركة الفضاء "سبين لانش" عن شراكة جديدة مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لإرسال مركبات إلى مدار منخفض من الكرة الأرضية، من دون استخدام صواريخ. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T15:46+0000
2022-04-14T15:46+0000
ناسا
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060048029_0:837:2048:1989_1920x0_80_0_0_81a59ae0ccd9934f470fcb72c5a04f95.jpg
وقد استحوذت هذه الشركة الناشئة على اهتمام واسع بعد اختبار ناجح لإرسال المركبات يعتمد على جهاز طرد مركزي، والذي يحتاج إلى طاقة أقل بكثير من الصاروخ التقليدي.ويعمل نظام الإطلاق عن طريق وضع صاروخ على ذراع دوار عملاق، وهو ما يسمى جهاز طرد مركزي كهربائي.ويمكن لهذا أن يدور الأشياء بسرعة تزيد عن سرعة الصوت - تصل إلى 5000 ميل في الساعة.ثم يُطلق الصاروخ إلى الفضاء حيث يمكنه إطلاق أجسام، مثل الأقمار الصناعية.ويمكن للصاروخ بعد ذلك العودة إلى الأرض لإعادة استخدامه في عمليات الإطلاق المستقبلية. تقع آلة الإطلاق الرائعة هذه في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ ارتفاعها 50.4 مترًا.وتسعى ناسا إلى اختبار قدرات هذا المشروع الجديد اعتبارًا من عام 2022، والذي يعتمد على إرسال الأقمار الصناعية والأجسام إلى مدار الأرض بفضل القوة الحركية التي يسببها جهاز طرد مركزي.ويبلغ طول هذا الجهاز 50 مترا، وقطره 33 مترا، ويحتوي بداخله على ذراع كبير يتم ربط المقذوفة به.وتكمن أبرز ميزات هذا الجهاز في جانبه البيئي، إذ تتطلب عمليات الإطلاق وقودًا أقل بنسبة 70% تقريبا من عملية إطلاق الصواريخ. كما أن إطلاق المركبات عبر هذا الجهاز ستكون أقل كلفة من الوسائل التقليدية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060048029_0:645:2048:2181_1920x0_80_0_0_6d535accb84a9c47ca8c36c13bd128db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ناسا, منوعات

ناسا تختبر نظام إطلاق جديد إلى الفضاء من دون صواريخ... فيديو

15:46 GMT 14.04.2022
© REUTERS / Steve Nesiusصاروخ سبيس لونتش سيسيتم ( Space Launch System) مع المركبة الفضائية أوريون، مركز الفضاء كينيدي، فلوريدا، الولايات المتحدة 17 مارس 2022
صاروخ سبيس لونتش سيسيتم ( Space Launch System) مع المركبة الفضائية أوريون، مركز الفضاء كينيدي، فلوريدا، الولايات المتحدة 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Steve Nesius
تابعنا عبرTelegram
كشفت شركة الفضاء "سبين لانش" عن شراكة جديدة مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لإرسال مركبات إلى مدار منخفض من الكرة الأرضية، من دون استخدام صواريخ.
وقد استحوذت هذه الشركة الناشئة على اهتمام واسع بعد اختبار ناجح لإرسال المركبات يعتمد على جهاز طرد مركزي، والذي يحتاج إلى طاقة أقل بكثير من الصاروخ التقليدي.
ويعمل نظام الإطلاق عن طريق وضع صاروخ على ذراع دوار عملاق، وهو ما يسمى جهاز طرد مركزي كهربائي.
ويمكن لهذا أن يدور الأشياء بسرعة تزيد عن سرعة الصوت - تصل إلى 5000 ميل في الساعة.
ثم يُطلق الصاروخ إلى الفضاء حيث يمكنه إطلاق أجسام، مثل الأقمار الصناعية.
ويمكن للصاروخ بعد ذلك العودة إلى الأرض لإعادة استخدامه في عمليات الإطلاق المستقبلية.
تقع آلة الإطلاق الرائعة هذه في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ ارتفاعها 50.4 مترًا.
وتسعى ناسا إلى اختبار قدرات هذا المشروع الجديد اعتبارًا من عام 2022، والذي يعتمد على إرسال الأقمار الصناعية والأجسام إلى مدار الأرض بفضل القوة الحركية التي يسببها جهاز طرد مركزي.
ويبلغ طول هذا الجهاز 50 مترا، وقطره 33 مترا، ويحتوي بداخله على ذراع كبير يتم ربط المقذوفة به.
وتكمن أبرز ميزات هذا الجهاز في جانبه البيئي، إذ تتطلب عمليات الإطلاق وقودًا أقل بنسبة 70% تقريبا من عملية إطلاق الصواريخ. كما أن إطلاق المركبات عبر هذا الجهاز ستكون أقل كلفة من الوسائل التقليدية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала