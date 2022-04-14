ناسا تختبر نظام إطلاق جديد إلى الفضاء من دون صواريخ... فيديو
© REUTERS / Steve Nesiusصاروخ سبيس لونتش سيسيتم ( Space Launch System) مع المركبة الفضائية أوريون، مركز الفضاء كينيدي، فلوريدا، الولايات المتحدة 17 مارس 2022
كشفت شركة الفضاء "سبين لانش" عن شراكة جديدة مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لإرسال مركبات إلى مدار منخفض من الكرة الأرضية، من دون استخدام صواريخ.
وقد استحوذت هذه الشركة الناشئة على اهتمام واسع بعد اختبار ناجح لإرسال المركبات يعتمد على جهاز طرد مركزي، والذي يحتاج إلى طاقة أقل بكثير من الصاروخ التقليدي.
ويعمل نظام الإطلاق عن طريق وضع صاروخ على ذراع دوار عملاق، وهو ما يسمى جهاز طرد مركزي كهربائي.
ويمكن لهذا أن يدور الأشياء بسرعة تزيد عن سرعة الصوت - تصل إلى 5000 ميل في الساعة.
We’re excited to announce we've signed a Space Act Agreement with @NASA_Technology.— SpinLaunch (@spinlaunch) April 6, 2022
Through the partnership, we'll fly a #NASA payload on our Suborbital Accelerator to collect the necessary data to enable potential future commercial launch opportunities: https://t.co/TP9dvszkec
ثم يُطلق الصاروخ إلى الفضاء حيث يمكنه إطلاق أجسام، مثل الأقمار الصناعية.
ويمكن للصاروخ بعد ذلك العودة إلى الأرض لإعادة استخدامه في عمليات الإطلاق المستقبلية.
تقع آلة الإطلاق الرائعة هذه في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ ارتفاعها 50.4 مترًا.
#SpinLaunch is featured on @TIME’s list of 100 Most Influential Companies of 2022! We're proud to be listed alongside some of the world’s most influential brands, and look forward to continuing our mission of providing less expensive, scalable access to space. #TIME100Companies pic.twitter.com/tRN92J8EIq— SpinLaunch (@spinlaunch) March 30, 2022
وتسعى ناسا إلى اختبار قدرات هذا المشروع الجديد اعتبارًا من عام 2022، والذي يعتمد على إرسال الأقمار الصناعية والأجسام إلى مدار الأرض بفضل القوة الحركية التي يسببها جهاز طرد مركزي.
ويبلغ طول هذا الجهاز 50 مترا، وقطره 33 مترا، ويحتوي بداخله على ذراع كبير يتم ربط المقذوفة به.
وتكمن أبرز ميزات هذا الجهاز في جانبه البيئي، إذ تتطلب عمليات الإطلاق وقودًا أقل بنسبة 70% تقريبا من عملية إطلاق الصواريخ. كما أن إطلاق المركبات عبر هذا الجهاز ستكون أقل كلفة من الوسائل التقليدية.