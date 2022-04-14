https://arabic.sputniknews.com/20220414/وكالة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تثبت-كاميرات-جديدة-في-مفاعل-نطنز-الإيراني-1061192730.html

وكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت كاميرات جديدة في مفاعل نطنز الإيراني

وكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت كاميرات جديدة في مفاعل نطنز الإيراني

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن "إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة في منشأة نطنز، لصنع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بآلات نقلت... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T11:54+0000

2022-04-14T11:54+0000

2022-04-14T11:54+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقالت الوكالة، في تقرير سري للدول الأعضاء، إنه "في 12 أبريل/ نيسان الجاري انتهينا من تركيب كاميرات مراقبة في ورشة جديدة لأجهزة الطرد المركزي بنطنز"، مضيفة أنها "أزالت أختاما من على الماكينات التي نقلت إلى المنشأة من كرج"، حسب وكالة رويترز.وأشارت الوكالة الدولية، إلى أنه "في 13 أبريل/ نيسان، أبلغتنا إيران بأنها سوف تستخدم هذه الآلات وقررت بدء تشغيلها في نفس اليوم"، دون أن تذكر ما إذا كانت قد تحققت من بدء تشغيل الآلات.ووفقا لـ"رويترز"، لم تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكان وجود الورشة الجديدة بنطنز، كما لم تذكر ما إذا كانت قد تحققت من بدء تشغيل الماكينات.وكانت الوكالة الذرية، أعلنت في وقت سابق أن إيران نقلت جميع معداتها التي تستخدم لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي من ورشة العمل المتوقفة في كرج إلى موقع نطنز المترامي الأطراف، بعد ستة أسابيع فقط من إنشائها موقعا آخر في أصفهان لتصنيع الأجزاء نفسهامن جانبها، وصفت إيران الأخبار الواردة من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول آخر تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي، بـ"غير الدقيقة والخاطئة والموجهة".وقال رئيس البعثة الدائمة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد رضا غائبي، إن "هذا التقرير فني محدث للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، بحيث يطلع أعضاء الوكالة على آخر التطورات وكذلك العلومات الفنية الجديدة فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية".وسمحت إيران لمفتشي الوكالة بالدخول إلى كرج في ديسمبر/ كانون الأول، لإعادة تركيب كاميرات المراقبة هناك بعد مواجهة استمرت شهورا بشأن دخول الموقع وذلك عقب ما قالت طهران إنه عمل تخريبي إسرائيلي دمر إحدى الكاميرات وألحق أضرارا بالغة بأخرى، ما دفع إيران إلى إزالة الكاميرات الأربع.وفي الشهر التالي، أبلغت إيران الوكالة بأنها ستنقل تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي المتطورة، والآلات التي تخصب اليورانيوم، إلى موقع جديد في أصفهان، ووضعت الوكالة كاميرات هناك لمراقبة هذا العمل.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/إيران-ترد-على-تقرير-وكالة-الطاقة-الذرية-بشأن-نقل-معدات-تصنيع-مكونات-أجهزة-الطرد-المركزي-إلى-نطنز-1060925508.html

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني