https://arabic.sputniknews.com/20220414/وكالة-زيلينسكي-طلب-من-أوروبا-مساعدة-مالية-شهرية-قدرها-7-مليارات-دولار-1061192530.html
زيلينسكي يطلب من أوروبا مساعدة مالية شهرية قدرها 7 مليارات دولار
زيلينسكي يطلب من أوروبا مساعدة مالية شهرية قدرها 7 مليارات دولار
قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن كييف تحتاج 7 مليارات دولار من المساعدات المالية شهريا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T11:48+0000
2022-04-14T11:48+0000
2022-04-14T12:09+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نقلته "بلومبرغ" فإن زيلينسكي، قال لرئيس المفوضية الأوروبية عندما زارت كييف الأسبوع الماضي، إن أوكرانيا تحتاج 7 مليارات دولار شهريا من المساعدات المالية الطارئة لتغطية المزايا الاجتماعية والرواتب.ردا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سوف يطبق إجراءات عبور الحدود المعجلة لمساعدة أوكرانيا في حل المشكلة. في 7 أبريل، أصبح معروفًا أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا للمعدات العسكرية. وأشار رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي، المقدم بالفعل لأوكرانيا على شكل معدات عسكرية، سيرتفع إلى 1.5 مليار يورو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يطلب من أوروبا مساعدة مالية شهرية قدرها 7 مليارات دولار
11:48 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 12:09 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن كييف تحتاج 7 مليارات دولار من المساعدات المالية شهريا.
وبحسب ما نقلته "بلومبرغ" فإن زيلينسكي، قال لرئيس المفوضية الأوروبية عندما زارت كييف
الأسبوع الماضي، إن أوكرانيا تحتاج 7 مليارات دولار شهريا من المساعدات المالية الطارئة لتغطية المزايا الاجتماعية والرواتب.
كما وتحدث زيلينسكي لفون دير لاين عن المشكلات التي واجهتها أوكرانيا عند محاولتها تصدير الحبوب.
ردا على ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سوف يطبق إجراءات عبور الحدود المعجلة لمساعدة أوكرانيا في حل المشكلة.
في 7 أبريل، أصبح معروفًا
أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا للمعدات العسكرية. وأشار رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي، المقدم بالفعل لأوكرانيا على شكل معدات عسكرية، سيرتفع إلى 1.5 مليار يورو.