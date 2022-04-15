https://arabic.sputniknews.com/20220415/اكتشاف-غريب-جدا-في-الدماغ-مرتبط-بمهارة-القراءة--1061242499.html

اكتشاف غريب جدا في الدماغ مرتبط بمهارة القراءة

اكتشاف غريب جدا في الدماغ مرتبط بمهارة القراءة

تعد قدرة الإنسان على النظر إلى الرموز المجردة ومعالجتها وتحويلها إلى أصوات من المهارات الأساسية للقراءة، وتعرف هذه العملية أكاديميا باسم "المعالجة الصوتية"،... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T18:36+0000

2022-04-15T18:36+0000

2022-04-15T18:36+0000

علوم

مجتمع

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واختبر فريق من الباحثين فرضيتين يعتبرهما العلماء متناقضتان ومتعارضتان حول كيفية ارتباط هياكل الدماغ بمهارة القراءة لدى الإنسان، ولكن العلماء توصلوا إلى نتائج غريبة بحسب الدراسات.يعتبر الدماغ البشري غير متماثل بشكل طبيعي، ويعتقد أن بعض الهياكل الموجودة على الجانب الأيسر تشارك في معالجة اللغة؛ وفقًا للفرضية المسماة "التحيز الدماغي الجانبي''، فكلما زاد عدم التناسق هنا، كانت قدرة المرء على القراءة أفضل، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.ومن ناحية أخرى، قد يعزز وجود التباينات في الجزء الأيسر من الدماغ، السمات اللازمة للقراءة، الأمر الذي أطلق عليه العلماء "فرضية القناة"، حيث أنه بحسب هذه الفرضية فإن وجود المزيد من عدم التماثل مرتبط بمتوسط ​​نطاق مهارات القراءة.وجد الفريق بحسب الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "plos" العلمية، أن القدرة على القراءة زادت بالفعل مع زيادة عدم التماثل في النصف المخي الأيسر، ولكن فقط عند النظر إلى أكثر الهياكل غير المتماثلة، مع الأخذ في الاعتبار بشكل أساسي نصف الدماغ ككل.واستخدم الباحثون في جامعة كارولينا الجنوبية الطبية بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) من بحث سابق لتحديد الاختلافات الهيكلية غير المتكافئة في أدمغة أكثر من 700 طفل وبالغ.بمجرد أن حدد الباحثون مستويات عدم تناسق الدماغ، وجدوا أنه عندما تم النظر في منطقة الدماغ الأكثر عدم تناسقا في النصف الأيسر من الدماغ، فإن عدم التناسق الأكبر ارتبط بأداء أفضل في مهمة قراءة الكلمات الزائفة.ووجد الفريق أيضا أنه إذا كانت هناك مناطق معينة من الدماغ مبالغ فيها بشكل أكبر في الاختلافات الهيكلية بين الفصين، فمن المرجح أن يقع الشخص ضمن نطاق القدرة المتوسطة على القراءة.وبحسب المقال، فإنه من الغريب أن الأداء في مهمة قراءة الكلمات الزائفة لم يكن مرتبطا بعدم التماثل في مناطق النصف المخي الأيسر المعروف أنها مهمة لوظائف لغوية معينة، حيث تركت هذه النتائج سؤالا مفتوحا حول كيفية تأثير هذه التباينات الهيكلية، على مستويات أكبر، على قدرات القراءة لدى الأشخاص.وخلص الفريق إلى أن "فرضيات التحليق الدماغي الجانبي والقناة قد يكون لها صلاحية ولكن على مستويات مختلفة من التنظيم والوظيفة الدماغية"، وأضاف: "قد تسمح درجة أكبر من عدم التناسق داخل النصف المخي الأيسر بقراءة أكثر كفاءة".

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