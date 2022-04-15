https://arabic.sputniknews.com/20220415/الحكومة-الروسية-تصدر-قائمة-بأعلى-المسؤولين-الروس-دخلا-في-العام-الماضي-1061237703.html
الحكومة الروسية تصدر قائمة بأعلى المسؤولين الروس دخلا في العام الماضي
الحكومة الروسية تصدر قائمة بأعلى المسؤولين الروس دخلا في العام الماضي
نشر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، قائمة بأعلى المسؤولين الروس دخلا في العام الماضي. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T15:05+0000
2022-04-15T15:05+0000
2022-04-15T15:05+0000
روسيا
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وأكد تقرير مجلس الوزراء أن أغنى مسؤول بين أعضاء الحكومة الروسية كان وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف الذي حصل على أكثر من 704 مليون روبل (نحو 10 مليون دولار)، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.قبل عام، وفقًا للمعلومات المتعلقة بإيرادات ونفقات وممتلكات المسؤولين الروس، احتل مانتوروف أيضًا المركز الأول بـ 740.4 مليون روبل (نحو 10.4 مليون دولار).بينما حصل رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين على مجموع رواتب في عام 2021 بلغ 18 مليون روبل ( نحو 245 ألف دولار).
https://arabic.sputniknews.com/20220407/الحكومة-الروسية-توضح-موقفها-من-الدفع-بالعملات-المشفرة-داخل-روسيا-1060937698.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الحكومة الروسية تصدر قائمة بأعلى المسؤولين الروس دخلا في العام الماضي
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نشر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، قائمة بأعلى المسؤولين الروس دخلا في العام الماضي.
وأكد تقرير مجلس الوزراء
أن أغنى مسؤول بين أعضاء الحكومة الروسية كان وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف الذي حصل على أكثر من 704 مليون روبل (نحو 10 مليون دولار)، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.
قبل عام، وفقًا للمعلومات المتعلقة بإيرادات ونفقات وممتلكات المسؤولين الروس، احتل مانتوروف أيضًا المركز الأول بـ 740.4 مليون روبل (نحو 10.4 مليون دولار).
بينما حصل رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين على مجموع رواتب في عام 2021 بلغ 18 مليون روبل ( نحو 245 ألف دولار).