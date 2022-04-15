https://arabic.sputniknews.com/20220415/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-217-منشأة-عسكرية-في-أوكرانيا-باستخدام-صواريخ-عالية-الدقة-1061241037.html
الدفاع الروسية تعلن استهداف 217 منشأة عسكرية في أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية تعلن استهداف 217 منشأة عسكرية في أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف 217 منشأة عسكرية في أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T16:57+0000
2022-04-15T16:57+0000
2022-04-15T17:04+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 10 أهداف عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة متمركزة جوا.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية قامت منذ بدء العملية العسكرية بتدمير أكثر من 100 مروحية عسكرية أوكرانية، و2224 دبابة ومدرعة.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 132 طائرة، 105 مروحية، 245 منظومة صواريخ، 457 طائرة مسيرة، 2224 دبابة ومدرعة، 251 راجمة صواريخ، 971 مدفعية ميدان وهاون، 20123 وحدة مركبة عسكرية خاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الدفاع-الروسية-تبين-كيف-تهاجم-مسيرة-فوربوست-مواقع-القوات-المعادية--1061226901.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن استهداف 217 منشأة عسكرية في أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة
16:57 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 17:04 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف 217 منشأة عسكرية في أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 10 أهداف عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة متمركزة جوا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية قامت منذ بدء العملية العسكرية بتدمير أكثر من 100 مروحية عسكرية أوكرانية، و2224 دبابة ومدرعة.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 132 طائرة، 105 مروحية، 245 منظومة صواريخ، 457 طائرة مسيرة، 2224 دبابة ومدرعة، 251 راجمة صواريخ، 971 مدفعية ميدان وهاون، 20123 وحدة مركبة عسكرية خاصة".