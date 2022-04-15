https://arabic.sputniknews.com/20220415/الصحة-العالمية-إصابات-كوفيد-19-المؤكدة-عالميا-تتخطى-نصف-مليار--1061210281.html
الصحة العالمية: إصابات كوفيد-19 المؤكدة عالميا تتخطى نصف مليار
الصحة العالمية: إصابات كوفيد-19 المؤكدة عالميا تتخطى نصف مليار
قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة في جميع أنحاء العالم تجاوز 500 مليون حالة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T00:43+0000
2022-04-15T00:43+0000
2022-04-15T00:43+0000
فيروس كورونا
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جنيف - سبوتنيك. وقالت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات تجاوز 6.19 مليون شخص.وأضافت المنظمة أنه تم إعطاء أكثر من 11 مليار جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم.وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد-19 وباء في 11 مارس/آذار 2020
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
الصحة العالمية: إصابات كوفيد-19 المؤكدة عالميا تتخطى نصف مليار
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قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة في جميع أنحاء العالم تجاوز 500 مليون حالة.
جنيف - سبوتنيك
. وقالت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات تجاوز 6.19 مليون شخص.
وأضافت المنظمة أنه تم إعطاء أكثر من 11 مليار جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد-19
وباء في 11 مارس/آذار 2020