عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الصحة-العالمية-إصابات-كوفيد-19-المؤكدة-عالميا-تتخطى-نصف-مليار--1061210281.html
الصحة العالمية: إصابات كوفيد-19 المؤكدة عالميا تتخطى نصف مليار
الصحة العالمية: إصابات كوفيد-19 المؤكدة عالميا تتخطى نصف مليار
قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة في جميع أنحاء العالم تجاوز 500 مليون حالة. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T00:43+0000
2022-04-15T00:43+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057154608_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_7eee0715870be0c8795bf95f0838dcb4.jpg
جنيف - سبوتنيك. وقالت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات تجاوز 6.19 مليون شخص.وأضافت المنظمة أنه تم إعطاء أكثر من 11 مليار جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم.وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد-19 وباء في 11 مارس/آذار 2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057154608_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_b23d4b7c1a92285cdc0869a442a1b2ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

الصحة العالمية: إصابات كوفيد-19 المؤكدة عالميا تتخطى نصف مليار

00:43 GMT 15.04.2022
© REUTERSإدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
إدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS
تابعنا عبرTelegram
قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة في جميع أنحاء العالم تجاوز 500 مليون حالة.
جنيف - سبوتنيك. وقالت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات تجاوز 6.19 مليون شخص.
وأضافت المنظمة أنه تم إعطاء أكثر من 11 مليار جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد-19 وباء في 11 مارس/آذار 2020
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала