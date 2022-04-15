https://arabic.sputniknews.com/20220415/العثور-على-آلة-كمان-تاريخية-وثمينة-في-مكب-للنفايات-بباريس---1061231807.html
العثور على آلة كمان تاريخية وثمينة في مكب للنفايات بباريس
العثور على آلة كمان تاريخية وثمينة في مكب للنفايات بباريس
كشفت صحيفة فرنسية، اليوم الجمعة، أن أحد المارة عثر على آلة كمان موسيقية مسروقة في مكب نفايات في العاصمة باريس، ويبلغ سعره نحو 100 ألف يورو. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:17+0000
2022-04-15T13:17+0000
2022-04-15T13:17+0000
منوعات
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وذكرت صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية أن أحد المارة في العاصمة باريس عثر على كمان موسيقي تاريخي على مكب نفايات تابع لشركة Tedda.وبحسب الصحيفة، سُرقت الآلة الموسيقية في نوفمبر/تشرين الأول 2021 من عضو أوركسترا الشانزليزيه، إنريكو تيد.وتعد الآلة الموسيقية نادرة وتاريخية سرقت على متن قطار ويبلغ قيمتها نحو 100 ألف يورو.و اشترى تيد الكمان منذ نحو 15 عامًا من صانع الكمان الفينيسي الشهير جوليو ديغاني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
العثور على آلة كمان تاريخية وثمينة في مكب للنفايات بباريس
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كشفت صحيفة فرنسية، اليوم الجمعة، أن أحد المارة عثر على آلة كمان موسيقية مسروقة في مكب نفايات في العاصمة باريس، ويبلغ سعره نحو 100 ألف يورو.
وذكرت صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية أن أحد المارة في العاصمة باريس عثر على كمان موسيقي تاريخي على مكب نفايات تابع لشركة Tedda.
وبحسب الصحيفة، سُرقت الآلة الموسيقية في نوفمبر/تشرين الأول 2021 من عضو أوركسترا الشانزليزيه، إنريكو تيد.
وتعد الآلة الموسيقية نادرة وتاريخية سرقت على متن قطار ويبلغ قيمتها نحو 100 ألف يورو.
و اشترى تيد الكمان منذ نحو 15 عامًا من صانع الكمان الفينيسي الشهير جوليو ديغاني.