https://arabic.sputniknews.com/20220415/غازبروم-مستوى-الغاز-في-المخازن-الأوروبية-تحت-الأرض-عند-أدنى-مستوى-له-منذ-أعوام-1061232669.html

"غازبروم": مستوى الغاز في المخازن الأوروبية تحت الأرض عند أدنى مستوى له منذ أعوام

"غازبروم": مستوى الغاز في المخازن الأوروبية تحت الأرض عند أدنى مستوى له منذ أعوام

أكدت شركة "غازبروم" الروسية أن أوروبا خلال الشتاء الماضي، سحبت 51 مليار متر مكعب من الغاز من المخازن الجوفية، أي 107.8% من الحجم الذي تم ضخه هناك في الصيف... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T14:07+0000

2022-04-15T14:07+0000

2022-04-15T14:07+0000

روسيا

اقتصاد

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وجاء في بيان الشركة: "وفقًا لـ "Gas Infrastructure Europe (GIE)"، بحلول 19 مارس/ آذار، لم يتبق في المخازن تحت الأرض في أوروبت سوى 25.2 مليار متر مكعب من الغاز. وهذا أحد أدنى المستويات منذ فترة طويلة".وأضافت "غازبروم": "خلال موسم الشتاء الماضي، تم سحب 51 مليار متر مكعب من الغاز من منشآت "UGS" الأوروبية لتخزين الغاز تحت الأرض، أي ما يعادل 107.8% من الحجم الذي تمكنت الشركة من ضخه في صيف 2021".وختم بيان الشركة بأن إعادة ملء منشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا بحلول الشتاء المقبل سيتطلب ضخ ما لا يقل عن 63 مليار متر مكعب من الغاز، لكن حتى هذا الرقم "طموح للغاية".وأوضحت: "حتى للوصول إلى مستوى 90% من السعة التخزينية المعلنة كهدف في الاتحاد الأوروبي، من الضروري ضخ 63 مليار متر مكعب من الغاز. ومع ذلك، هذا الرقم طموح للغاية. في السنوات الأخيرة، لم يضخ مثل هذا الحجم في موسم واحد، وهو ولا يكفي لضمان تأمين فترة ذروة الاستهلاك في حال البرد الشديد في الشتاء".

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روسيا, اقتصاد