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https://arabic.sputniknews.com/20220415/مسؤول-عراقي-يكشف-حجم-تهريب-الوقود-في-بلاده-1061246260.html
مسؤول عراقي يكشف حجم تهريب الوقود في بلاده
مسؤول عراقي يكشف حجم تهريب الوقود في بلاده
كشفت شركة المنتجات النفطية في العراق (حكومية)، اليوم الجمعة، عن حجم تهريب الوقود، مؤكدة أن عددا من المحطات تعود إلى "متنفذين". 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T21:09+0000
2022-04-15T21:09+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها معاون مدير عام الشركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى غانم خلال استضافته في برنامج الصراحة الذي يعرض على العراقية الإخبارية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واع).وقال غانم: "بعض أصحاب المحطات الأهلية يمارسون سياسة "لي أذرع" مع وزارة النفط"، مشيرا إلى أن "المحطات الأهلية تفتقد إلى عدادات مصححة حرارية".واعتبر المسؤول العراقي أن "رضوخ وزارة النفط يعني رضوخ الدولة أمام المتلاعبين، وأن الوزارة خسرت سنويا 3 تريليونات دينار (الدولار يساوي 1458 دينار عراقي) جراء تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا إلى أن "إغلاق بعض المحطات الأهلية أبوابها لم يؤثر على الشركة".وأكد أن "بعض المحطات الأهلية تعود إلى متنفذين"، كاشفا النقاب عن ضبط 5 محطات لتهريب الوقود خلال أسبوع واحد"، موضحا أن "المهربين يستخدمون تكنولوجيا حديثة لتهريب الوقود لكردستان عن طريق سماسرة من الإقليم دخلوا إلى بغداد".وكشف أن "حجم تهريب الوقود يبلغ 7 ملايين لتر، وأن استهلاك العراق 30 مليون لتر بنزين"، مشيرا إلى أن "العراق ينتج نحو 15 مليون لتر بنزين".وقال غانم إن مصفى كربلاء جنوبي البلاد سيفتتح نهاية عام 2022، وسيصل إنتاجه إلى 9 ملايين لتر.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الحكومة-العراقية-تكشف-حقيقة-وجود-أزمة-وقود-في-بغداد-1060120464.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

مسؤول عراقي يكشف حجم تهريب الوقود في بلاده

21:09 GMT 15.04.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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كشفت شركة المنتجات النفطية في العراق (حكومية)، اليوم الجمعة، عن حجم تهريب الوقود، مؤكدة أن عددا من المحطات تعود إلى "متنفذين".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها معاون مدير عام الشركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى غانم خلال استضافته في برنامج الصراحة الذي يعرض على العراقية الإخبارية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واع).
وقال غانم: "بعض أصحاب المحطات الأهلية يمارسون سياسة "لي أذرع" مع وزارة النفط"، مشيرا إلى أن "المحطات الأهلية تفتقد إلى عدادات مصححة حرارية".
واعتبر المسؤول العراقي أن "رضوخ وزارة النفط يعني رضوخ الدولة أمام المتلاعبين، وأن الوزارة خسرت سنويا 3 تريليونات دينار (الدولار يساوي 1458 دينار عراقي) جراء تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا إلى أن "إغلاق بعض المحطات الأهلية أبوابها لم يؤثر على الشركة".
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
الحكومة العراقية تكشف حقيقة وجود أزمة وقود في بغداد
20 مارس, 06:54 GMT
وأكد أن "بعض المحطات الأهلية تعود إلى متنفذين"، كاشفا النقاب عن ضبط 5 محطات لتهريب الوقود خلال أسبوع واحد"، موضحا أن "المهربين يستخدمون تكنولوجيا حديثة لتهريب الوقود لكردستان عن طريق سماسرة من الإقليم دخلوا إلى بغداد".
وكشف أن "حجم تهريب الوقود يبلغ 7 ملايين لتر، وأن استهلاك العراق 30 مليون لتر بنزين"، مشيرا إلى أن "العراق ينتج نحو 15 مليون لتر بنزين".
وقال غانم إن مصفى كربلاء جنوبي البلاد سيفتتح نهاية عام 2022، وسيصل إنتاجه إلى 9 ملايين لتر.
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