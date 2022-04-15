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موسكو تعلن طرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي من البلاد
موسكو تعلن طرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي من البلاد
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن طرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي من البلاد. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T15:13+0000
2022-04-15T15:32+0000
روسيا
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ووفقا لبيان الخارجية الروسية، فقد تم استدعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيديرير، في 15 أبريل/ نيسان إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، التي احتجت بشدة على الإعلان غير المبرر في 5 أبريل من هذا العام، لـ 19 موظفًا في البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية، أشخاصا غير مرغوب فيهم.وأضاف البيان: "ردًا على الإجراءات غير الودية من قبل الاتحاد الأوروبي، تم إعلان 18 موظفًا من بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، وسيتعين عليهم مغادرة الأراضي الروسية في المستقبل القريب".وقالت وزارة الخارجية أيضًا إنه تم إخطار إيدير بمسؤولية الاتحاد الأوروبي عن التدمير المستمر لهيكل الحوار والتعاون الثنائي الذي تم إنشاؤه لعقود من الزمن، وأشارت إلى ضرورة امتثال الاتحاد الأوروبي بشكل صارم لمتطلبات فيينا. اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخارجية-الروسية-الدول-الغربية-تسعى-إلى-تقويض-عمليات-تكامل-رابطة-الدول-المستقلة-1061177061.html
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روسيا

موسكو تعلن طرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي من البلاد

15:13 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 15:32 GMT 15.04.2022)
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن طرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي من البلاد.
ووفقا لبيان الخارجية الروسية، فقد تم استدعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيديرير، في 15 أبريل/ نيسان إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، التي احتجت بشدة على الإعلان غير المبرر في 5 أبريل من هذا العام، لـ 19 موظفًا في البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية، أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وأضاف البيان: "ردًا على الإجراءات غير الودية من قبل الاتحاد الأوروبي، تم إعلان 18 موظفًا من بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، وسيتعين عليهم مغادرة الأراضي الروسية في المستقبل القريب".
وقالت وزارة الخارجية أيضًا إنه تم إخطار إيدير بمسؤولية الاتحاد الأوروبي عن التدمير المستمر لهيكل الحوار والتعاون الثنائي الذي تم إنشاؤه لعقود من الزمن، وأشارت إلى ضرورة امتثال الاتحاد الأوروبي بشكل صارم لمتطلبات فيينا. اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
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