https://arabic.sputniknews.com/20220416/أردنيون-يعتصمون-في-العاصمة-عمان-قرب-السفارة-الإسرائيلية-تضامنا-مع-الشعب-الفلسطيني-1061248031.html
أردنيون يعتصمون في العاصمة عمان قرب السفارة الإسرائيلية تضامنا مع الشعب الفلسطيني
أردنيون يعتصمون في العاصمة عمان قرب السفارة الإسرائيلية تضامنا مع الشعب الفلسطيني
اعتصم أردنيون، مساء الجمعة، في العاصمة عمان قرب السفارة الإسرائيلية، تضامنا مع الفلسطينيين، ورفضا "للاعتداءات الإسرائيلية" في المسجد الأقصى. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T00:54+0000
2022-04-16T00:54+0000
2022-04-16T00:54+0000
المسجد الأقصي
أخبار الأردن
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عمان - سبوتنيك. ورفع المعتصمون شعار "الشعب الأردني عصي على التطبيع"، و"لا سفارة صهيونية على أرض أردنية"، مطالبين الشعب الفلسطيني "بثورة لا تهدأ" ضد إسرائيل.تجدر الإشارة إلى اندلاع في الساعات الأولى من صباح الجمعة مواجهات عنيفة، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى.وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.ووفق أرقام الهلال الأحمر الفلسطيني، قدمت طواقمه اليوم خدمات إسعافية لـ 224 إصابة في عموم فلسطين.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/هنية-يطالب-بوقف-التصعيد-الإسرائيلي-في-القدس-والضفة-الغربية-لتهدئة-الأوضاع-1061247611.html
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المسجد الأقصي, أخبار الأردن
أردنيون يعتصمون في العاصمة عمان قرب السفارة الإسرائيلية تضامنا مع الشعب الفلسطيني
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اعتصم أردنيون، مساء الجمعة، في العاصمة عمان قرب السفارة الإسرائيلية، تضامنا مع الفلسطينيين، ورفضا "للاعتداءات الإسرائيلية" في المسجد الأقصى.
عمان - سبوتنيك. ورفع المعتصمون شعار "الشعب الأردني عصي على التطبيع"، و"لا سفارة صهيونية على أرض أردنية"، مطالبين الشعب الفلسطيني "بثورة لا تهدأ" ضد إسرائيل.
كما رفعوا شعارات تؤكد رفض الشعب الأردني للتطبيع، إلى جانب شعارات تؤكد تضامنهم مع أهل القدس
ورفضهم لإجراءات إسرائيل في المسجد الأقصى.
تجدر الإشارة إلى اندلاع في الساعات الأولى من صباح الجمعة مواجهات عنيفة، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى.
وانسحبت قوات الأمن الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى بعد اعتقالها نحو 400 شاب فلسطيني واقتادتهم لعدد من مراكز الشرطة في المدينة، وأعادت فتح الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى أمام آلاف الفلسطينيين الذين وصلوا من كافة الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.
ووفق أرقام الهلال الأحمر الفلسطيني، قدمت طواقمه اليوم خدمات إسعافية لـ 224 إصابة في عموم فلسطين.