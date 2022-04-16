https://arabic.sputniknews.com/20220416/أفغانستان-تعتقل-15-شخصا-استهدفوا-تنظيم-تجمع-أمام-سفارة-إيران-في-كابول-1061260610.html
أفغانستان تعتقل 15 شخصا استهدفوا تنظيم تجمع أمام سفارة إيران في كابول
أفغانستان تعتقل 15 شخصا استهدفوا تنظيم تجمع أمام سفارة إيران في كابول
ألقت قوات طالبان القبض على 15 شخصا كانوا يستهدفون تنظيم تجمع أمام السفارة الإيرانية. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T12:39+0000
2022-04-16T12:39+0000
2022-04-16T12:39+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن وسائل إعلام محلية أفغانية أن الاعتقال جاء بعد تجمع يوم الاثنين أمام السفارة الإيرانية في كابول وقنصلية البلاد في هرات. وبعد ذلك بوقت قصير، قالت إيران إن الحكومة الأفغانية الحاكمة مسؤولة عن ضمان أمن البعثات الإيرانية في البلاد.واشتكى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء من فشل الحكومة الأفغانية في حماية السفارة الإيرانية في كابول والبعثات الدبلوماسية الإيرانية في مدن أفغانية أخرى. لكن وزير الخارجية قال إنه يتعين على كل من إيران وأفغانستان توخي اليقظة ضد المؤامرات التي يخطط لها الأعداء المشتركون.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إيران-تنفي-تعليق-أنشطتها-بسفارتها-في-أفغانستان-1061114287.html
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العالم, إيران, أخبار أفغانستان اليوم
أفغانستان تعتقل 15 شخصا استهدفوا تنظيم تجمع أمام سفارة إيران في كابول
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ألقت قوات طالبان القبض على 15 شخصا كانوا يستهدفون تنظيم تجمع أمام السفارة الإيرانية.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن وسائل إعلام محلية أفغانية أن الاعتقال جاء بعد تجمع يوم الاثنين أمام السفارة الإيرانية في كابول وقنصلية البلاد في هرات. وبعد ذلك بوقت قصير، قالت إيران إن الحكومة الأفغانية الحاكمة مسؤولة عن ضمان أمن البعثات الإيرانية في البلاد.
واشتكى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء من فشل الحكومة الأفغانية في حماية السفارة الإيرانية في كابول والبعثات الدبلوماسية الإيرانية في مدن أفغانية أخرى.
لكن وزير الخارجية قال إنه يتعين على كل من إيران وأفغانستان توخي اليقظة ضد المؤامرات التي يخطط لها الأعداء المشتركون.