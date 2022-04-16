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الخارجية الإيرانية: على المسلمين "الهبة" لنصرة فلسطين
الخارجية الإيرانية: على المسلمين "الهبة" لنصرة فلسطين
دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، انتهاك الشرطة والجيش الإسرائيليين لحرمة المسجد الأقصى. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:44+0000
2022-04-16T15:44+0000
العالم العربي
إيران
المسجد الأقصى
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وناشد خطيب زادة المسلمين من كافة أنحاء العالم "الهبة" والاتحاد والتماسك لنصرة القضية الفلسطينية.ونشر سعيد خطيب زادة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أشار خلالها إلى الجرائم التي تمارسها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة داخل الأراضي المحتلة واعتداءاتها المستمرة على قدسية المسجد الأقصى المبارك.وشدد خطيب زارة على أن مشاهد العنف الأخيرة من جانب القوات الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، تثير غضبا شديدا، معربا عن إدانة إيران لانتهاك حرمة المسجد الأقصى.وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن التطبيع مع إسرائيل سيحث "الصهاينة القمعيين على تشديد العنف"؛ داعيا المسلمين حول العالم إلى الاتحاد والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية.واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان، "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
إيران
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العالم العربي, إيران, المسجد الأقصى

الخارجية الإيرانية: على المسلمين "الهبة" لنصرة فلسطين

15:44 GMT 16.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، انتهاك الشرطة والجيش الإسرائيليين لحرمة المسجد الأقصى.
وناشد خطيب زادة المسلمين من كافة أنحاء العالم "الهبة" والاتحاد والتماسك لنصرة القضية الفلسطينية.
ونشر سعيد خطيب زادة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أشار خلالها إلى الجرائم التي تمارسها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة داخل الأراضي المحتلة واعتداءاتها المستمرة على قدسية المسجد الأقصى المبارك.
وشدد خطيب زارة على أن مشاهد العنف الأخيرة من جانب القوات الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، تثير غضبا شديدا، معربا عن إدانة إيران لانتهاك حرمة المسجد الأقصى.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن التطبيع مع إسرائيل سيحث "الصهاينة القمعيين على تشديد العنف"؛ داعيا المسلمين حول العالم إلى الاتحاد والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية.
واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.

وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان، "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
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