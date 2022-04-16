https://arabic.sputniknews.com/20220416/حزب-الله-اقتحام-الاحتلال-الإسرائيلي-للأقصى-يستفز-كل-الأحرار-في-العالم-1061266590.html
حزب الله: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى يستفز كل الأحرار في العالم
حزب الله: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى يستفز كل الأحرار في العالم
أعرب حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن إدانته اقتحام قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:09+0000
2022-04-16T15:09+0000
2022-04-16T15:09+0000
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ونشر حزب الله بيانا تضامنيا مع المصلين والفلسطينيين الذين أصيبوا، صباح أمس الجمعة، نقلته قناة المنار، أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى، أعلن فيه تضامنه معهم، معربا عن إدانته "الممارسات الإسرائيلية العدوانية على المقدسيين وتنكيلها بهم وتخريبها لممتلكاتهم".وأكد حزب الله "تضامنه مع الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى"، مثنيا على شجاعته وتصديه البطولي لآلة "الإرهاب الإسرائيلي".وشدد الحزب اللبناني على أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم ويستفز كل الأحرار في العالم".ودعا حزب الله الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول والشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجباتها الدينية والأخلاقية تجاه مثل هذه الممارسات الإسرائيلية، التي وصفها بـ"الإرهابية" ولنصرة المقدسيين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم.واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان، "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مصر-والإمارات-تدينان-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-المسجد-الأقصى-1061247227.html
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المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي
حزب الله: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى يستفز كل الأحرار في العالم
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أعرب حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن إدانته اقتحام قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.
ونشر حزب الله بيانا تضامنيا مع المصلين والفلسطينيين الذين أصيبوا، صباح أمس الجمعة، نقلته قناة المنار
، أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى، أعلن فيه تضامنه معهم، معربا عن إدانته "الممارسات الإسرائيلية
العدوانية على المقدسيين وتنكيلها بهم وتخريبها لممتلكاتهم".
وأكد حزب الله "تضامنه مع الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى"، مثنيا على شجاعته وتصديه البطولي لآلة "الإرهاب الإسرائيلي".
وشدد الحزب اللبناني على أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم ويستفز كل الأحرار في العالم".
ودعا حزب الله الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول والشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجباتها الدينية والأخلاقية تجاه مثل هذه الممارسات الإسرائيلية، التي وصفها بـ"الإرهابية" ولنصرة المقدسيين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم.
واقتحمت القوات الإسرائيلية أمس، باحات المسجد الأقصى
فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.
وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان، "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".