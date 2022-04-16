عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/بوشلين-القوميون-الأوكرانيون-الرافضون-للاستسلام-في-ماريوبول-نهايتهم-التدمير-1061262382.html
بوشلين: القوميون الأوكرانيون الرافضون للاستسلام في ماريوبول نهايتهم التدمير
بوشلين: القوميون الأوكرانيون الرافضون للاستسلام في ماريوبول نهايتهم التدمير
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، اليوم السبت، إن القوميين الأوكرانيين في ماريوبول يرفضون الاستسلام، مشيرا إلى أن ذلك سيعني القضاء عليهم. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:33+0000
2022-04-16T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061219917_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2674d4d0d263adf19878c5ea4bb898cb.jpg
وفي تصريحات أدلى بها بوشلين على قناة "روسيا 24"، أشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أن المهمة ليست مستحيلة وأنها معقدة، مشيرا إلى أن رفض القوميين المتطرفين الاستسلام في مدينة ماريوبول سيعرضهم للتدمير.وقال بوشلين: "المهمة ليست سهلة ومعقدة، لنقل إن هؤلاء الأفراد، مثل الجيش النظامي ومشاة البحرية (التابعين لأوكرانيا)، أولئك الذين كانوا على استعداد للاستسلام، قد استسلموا".أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، قبل أيام، تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.وأشار إلى أن "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيو آزوف محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار". وتوعد كوناشينكوف "بتدمير مراكز اتخاذ القرار في أوكرانيا بما فيما ذلك في كييف، إذا استمر تهديد الأراضي الروسية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061219917_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee12129bca306c28acf853f02e135efc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

بوشلين: القوميون الأوكرانيون الرافضون للاستسلام في ماريوبول نهايتهم التدمير

13:33 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 16.04.2022)
© Sputnik . Валерий Мельников / الذهاب إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© Sputnik . Валерий Мельников
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، اليوم السبت، إن القوميين الأوكرانيين في ماريوبول يرفضون الاستسلام، مشيرا إلى أن ذلك سيعني القضاء عليهم.
وفي تصريحات أدلى بها بوشلين على قناة "روسيا 24"، أشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أن المهمة ليست مستحيلة وأنها معقدة، مشيرا إلى أن رفض القوميين المتطرفين الاستسلام في مدينة ماريوبول سيعرضهم للتدمير.
وقال بوشلين: "المهمة ليست سهلة ومعقدة، لنقل إن هؤلاء الأفراد، مثل الجيش النظامي ومشاة البحرية (التابعين لأوكرانيا)، أولئك الذين كانوا على استعداد للاستسلام، قد استسلموا".

وتابع بوشلين: "لكن القوميين، أي ممثلي الكتائب القومية (في ماريوبول)، يبدو أنه لا توجد لديهم نية الاستسلام، لذلك فهم معرضون للتدمير فقط".

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، قبل أيام، تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.

وأضاف أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".

وأشار إلى أن "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيو آزوف محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار". وتوعد كوناشينكوف "بتدمير مراكز اتخاذ القرار في أوكرانيا بما فيما ذلك في كييف، إذا استمر تهديد الأراضي الروسية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ52 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала