https://arabic.sputniknews.com/20220416/بوشلين-القوميون-الأوكرانيون-الرافضون-للاستسلام-في-ماريوبول-نهايتهم-التدمير-1061262382.html
بوشلين: القوميون الأوكرانيون الرافضون للاستسلام في ماريوبول نهايتهم التدمير
بوشلين: القوميون الأوكرانيون الرافضون للاستسلام في ماريوبول نهايتهم التدمير
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، اليوم السبت، إن القوميين الأوكرانيين في ماريوبول يرفضون الاستسلام، مشيرا إلى أن ذلك سيعني القضاء عليهم. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T13:33+0000
2022-04-16T13:33+0000
2022-04-16T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وفي تصريحات أدلى بها بوشلين على قناة "روسيا 24"، أشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أن المهمة ليست مستحيلة وأنها معقدة، مشيرا إلى أن رفض القوميين المتطرفين الاستسلام في مدينة ماريوبول سيعرضهم للتدمير.وقال بوشلين: "المهمة ليست سهلة ومعقدة، لنقل إن هؤلاء الأفراد، مثل الجيش النظامي ومشاة البحرية (التابعين لأوكرانيا)، أولئك الذين كانوا على استعداد للاستسلام، قد استسلموا".أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، قبل أيام، تحرير ميناء ماريوبول البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.وأشار إلى أن "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيو آزوف محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار". وتوعد كوناشينكوف "بتدمير مراكز اتخاذ القرار في أوكرانيا بما فيما ذلك في كييف، إذا استمر تهديد الأراضي الروسية".
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العالم, روسيا
بوشلين: القوميون الأوكرانيون الرافضون للاستسلام في ماريوبول نهايتهم التدمير
13:33 GMT 16.04.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 16.04.2022) تابعنا عبر
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، اليوم السبت، إن القوميين الأوكرانيين في ماريوبول يرفضون الاستسلام، مشيرا إلى أن ذلك سيعني القضاء عليهم.
وفي تصريحات أدلى بها بوشلين على قناة "روسيا 24"، أشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أن المهمة ليست مستحيلة وأنها معقدة، مشيرا إلى أن رفض القوميين المتطرفين الاستسلام في مدينة ماريوبول سيعرضهم للتدمير.
وقال بوشلين: "المهمة ليست سهلة ومعقدة، لنقل إن هؤلاء الأفراد، مثل الجيش النظامي ومشاة البحرية (التابعين لأوكرانيا)، أولئك الذين كانوا على استعداد للاستسلام، قد استسلموا".
وتابع بوشلين: "لكن القوميين، أي ممثلي الكتائب القومية (في ماريوبول)، يبدو أنه لا توجد لديهم نية الاستسلام، لذلك فهم معرضون للتدمير فقط".
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، قبل أيام، تحرير ميناء ماريوبول
البحري التجاري بالكامل من مسلحي كتيبة "آزوف"، بالإضافة إلى تحرير جميع الرهائن.
وأضاف أنه "تم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء، بما في ذلك الرهائن الأجانب".
وأشار إلى أن "فلول وحدات القوات الأوكرانية ونازيو آزوف محاصرون وغير قادرين على الخروج من الحصار". وتوعد كوناشينكوف "بتدمير مراكز اتخاذ القرار في أوكرانيا بما فيما ذلك في كييف، إذا استمر تهديد الأراضي الروسية".