https://arabic.sputniknews.com/20220416/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يدنا-ممدودة-للسلام-العادل-والشامل-1061248243.html

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أمس الجمعة، الحرص على تحقيق السلام في البلد العربي الذي يمزقه الحرب منذ 7 أعوام. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T02:35+0000

2022-04-16T02:35+0000

2022-04-16T02:35+0000

أخبار اليمن الأن

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وقال العليمي، في أول اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، منذ تشكيله في السابع من أبريل/نيسان الجاري، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "مجلس القيادة الرئاسي يده ممدودة للسلام العادل والشامل وفي ذات الوقت لن يتوانى عن الدفاع على أمن اليمن وشعبها وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج خدمة لأجندة ومشروع إيران".وأضاف أنه "يثق في أن يمثل تكامل الجهود الوطنية ووحدة الصف ترجمة لمخرجات المشاورات اليمنية ـ اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرحلة جديدة من العمل نحو رفع معاناة اليمنيين الذين تحملوا طويلا نتيجة لانقلاب المليشيات الحوثية".ودعا العليمي، أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أن "يكونوا عند مستوى التحديات". مؤكدا أن "الوضع القادم استثنائي".وقال، "التحديات كبيرة، لكن تحقيق النجاح ليس مستحيلا وهذا الالتفاف السياسي والحزبي والمجتمعي حول تشكيل مجلس القيادة يضعنا جميعا أمام مسؤولية جسيمة لن نتهرب منها، تحت أي اعتبارات ولا طريق امامنا غير النجاح فقط".وفي الاجتماع، أكد مجلس القيادة الرئاسي، أن "ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يُعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة".مشيرا إلى "أهمية تكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة وتعاونها في هذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع".وشدد المجلس على "التزام رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق، بما يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة وبالاعتماد على الاجماع المحلي للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين".ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قرارا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وخول الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ "التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220415/اليمن-قيادي-في-أنصار-الله-يحذر-من-انهيار-هدنة-الأمم-المتحدة-1061244021.html

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