https://arabic.sputniknews.com/20220416/رومانيا-تحظر-دخول-السفن-الروسية-إلى-موانئها-اعتبارا-من-غد-الأحد-1061258323.html
رومانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها اعتبارا من غد الأحد
رومانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها اعتبارا من غد الأحد
قررت السلطات الرومانية حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها اعتبارا من غد الأحد. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T11:53+0000
2022-04-16T11:53+0000
2022-04-16T11:53+0000
روسيا
أخبار رومانيا
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ووفقا لبيان نشرته وكالة سبوتنيك، أوضحت الهيئة البحرية الرومانية أنه سيتم حظر السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الرومانية باستثناء الأغراض الإنسانية الطارئة ونقل الطاقة اعتبارًا من الأحد الموافق، 17 من أبريل/ نيسان.وفيما كانت بلجيكا قد أصدرت حظرا مماثلا أمس الجمعة، قال البيان: "اعتبارًا من 17 أبريل 2022، يُحظر الوصول إلى الموانئ الرومانية لأي سفينة مسجلة تحت العلم الروسي، بما في ذلك السفن التي غيرت العلم الروسي إلى علم أي دولة أخرى أو التي غيرت تسجيلها في روسيا إلى تسجيل في أي دولة أخرى بعد 24 فبراير/ شباط 2022".وتشمل الاستثناءات الأخرى السفن المرتبطة بالاتحاد الأوروبي والتي تحمل الغاز والنفط والمنتجات البترولية، والتيتانيوم والألمنيوم والنحاس والنيكل والبلاديوم وخام الحديد وبعض المنتجات الكيماوية، والأدوية غير الخاضعة للعقوبات، والأغذية والمنتجات الزراعية والأسمدة والوقود النووي والمعدات النووية.وردا على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، تضمنت إغلاق المجال الجوي والتدابير التقييدية التي تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية، ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/رئيس-رومانيا-يؤكد-على-الحوار-مع-روسيا-وخفض-التصعيد-1058382596.html
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روسيا, أخبار رومانيا
رومانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها اعتبارا من غد الأحد
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قررت السلطات الرومانية حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها اعتبارا من غد الأحد.
ووفقا لبيان نشرته وكالة سبوتنيك، أوضحت الهيئة البحرية الرومانية
أنه سيتم حظر السفن التي ترفع العلم الروسي من دخول الموانئ الرومانية باستثناء الأغراض الإنسانية الطارئة ونقل الطاقة اعتبارًا من الأحد الموافق، 17 من أبريل/ نيسان.
وفيما كانت بلجيكا قد أصدرت حظرا مماثلا أمس الجمعة، قال البيان: "اعتبارًا من 17 أبريل 2022، يُحظر الوصول إلى الموانئ الرومانية لأي سفينة مسجلة تحت العلم الروسي، بما في ذلك السفن التي غيرت العلم الروسي إلى علم أي دولة أخرى أو التي غيرت تسجيلها في روسيا إلى تسجيل في أي دولة أخرى بعد 24 فبراير/ شباط 2022".
وأوضح أن الحظر لن يطبق على السفن المحتاجة إلى المساعدة والبحث عن ملجأ، أو إذا احتاجت السفينة إلى توقف طارئ في الميناء لأسباب أمنية أو لإنقاذ الأرواح، وفقا لنص البيان.
وتشمل الاستثناءات الأخرى السفن المرتبطة بالاتحاد الأوروبي والتي تحمل الغاز والنفط والمنتجات البترولية، والتيتانيوم والألمنيوم والنحاس والنيكل والبلاديوم وخام الحديد وبعض المنتجات الكيماوية، والأدوية غير الخاضعة للعقوبات، والأغذية والمنتجات الزراعية والأسمدة والوقود النووي والمعدات النووية.
وكانت روسيا قد بدأت في الـ24 من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.
وردا على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، تضمنت إغلاق المجال الجوي والتدابير التقييدية التي تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية، ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية.