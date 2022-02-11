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رئيس رومانيا يؤكد على الحوار مع روسيا و"خفض التصعيد"
رئيس رومانيا يؤكد على الحوار مع روسيا و"خفض التصعيد"
أكد رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، اليوم الجمعة، على أن "الأزمة الحالية في أوكرانيا تؤثر على أمن منطقة عبر الأطلسي بأكمله". 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T12:05+0000
2022-02-11T12:05+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ورحب يوهانيس "بدعم الولايات المتحدة الأميركية وزيادتها لقواتها في بلاده بألف عسكري".وأفاد كلاوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستولتنبرغ، في قاعدة ميخائيل كوجلنيسانو العسكرية في رومانيا، "الأزمة الحالية في أوكرانيا تؤثر على أمن منطقة عبر الأطلسي بأكملها، إذ أن روسيا تتبع سياسة ترهيبية."وأضاف: "أرحب بدعم واشنطن وزيادتها لقواتها في رومانيا بألف عسكري، من المهم أن نحمي الأمن الأوروبي، فحلف الناتو مستمر في الدفاع عن حلفائه بالرغم من التطورات في المنطقة".وشدد الرئيس الروماني خلال المؤتمر الصحفي، على "الحوار مع روسيا، لخفض التصعيد مع عدم التنازل عن مبادئ الناتو الأساسية". وأوضح: "رومانيا كانت وما زالت منخرطة في الجهود الدبلوماسية بناء على تواجدنا الجغرافي في شرق أوروبا".مؤكداً على "دعم بوخارست لوحدة واستقلال أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، وحق الدول في تقرير مصيرها".ونوه كلاوس يوهانيس، إلى أن "حلف شمال الأطلسي يعتبر حلفاً، "تاريخيا أقوى حلف دفاعي، حلف الناتو لا يعتزم الهجوم أو غزو أحد ولكن نود ضمان أمن مواطنينا وحلفائنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220211/وزير-خارجية-فنلندا-حول-المقترحات-الأمنية-الروسية-من-المهم-مراعاة-مصالح-جميع-الأطراف-1058380534.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

رئيس رومانيا يؤكد على الحوار مع روسيا و"خفض التصعيد"

12:05 GMT 11.02.2022
© REUTERS / INQUAM PHOTOS الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس
 الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / INQUAM PHOTOS
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أكد رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، اليوم الجمعة، على أن "الأزمة الحالية في أوكرانيا تؤثر على أمن منطقة عبر الأطلسي بأكمله".
ورحب يوهانيس "بدعم الولايات المتحدة الأميركية وزيادتها لقواتها في بلاده بألف عسكري".
وأفاد كلاوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستولتنبرغ، في قاعدة ميخائيل كوجلنيسانو العسكرية في رومانيا، "الأزمة الحالية في أوكرانيا تؤثر على أمن منطقة عبر الأطلسي بأكملها، إذ أن روسيا تتبع سياسة ترهيبية."

وأضاف: "أرحب بدعم واشنطن وزيادتها لقواتها في رومانيا بألف عسكري، من المهم أن نحمي الأمن الأوروبي، فحلف الناتو مستمر في الدفاع عن حلفائه بالرغم من التطورات في المنطقة".
وزير الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
وزير خارجية فنلندا حول المقترحات الأمنية الروسية: من المهم مراعاة مصالح جميع الأطراف
11:38 GMT

وشدد الرئيس الروماني خلال المؤتمر الصحفي، على "الحوار مع روسيا، لخفض التصعيد مع عدم التنازل عن مبادئ الناتو الأساسية". وأوضح: "رومانيا كانت وما زالت منخرطة في الجهود الدبلوماسية بناء على تواجدنا الجغرافي في شرق أوروبا".

مؤكداً على "دعم بوخارست لوحدة واستقلال أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، وحق الدول في تقرير مصيرها".

ونوه كلاوس يوهانيس، إلى أن "حلف شمال الأطلسي يعتبر حلفاً، "تاريخيا أقوى حلف دفاعي، حلف الناتو لا يعتزم الهجوم أو غزو أحد ولكن نود ضمان أمن مواطنينا وحلفائنا".
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