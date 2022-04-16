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https://arabic.sputniknews.com/20220416/زوجة-ميدفيدتشوك-تناشد-ولي-العهد-السعودي-للمساعدة-في-تبادل-الأسرى-البريطانيين-بزوجها-1061266252.html
زوجة ميدفيدتشوك تناشد ولي العهد السعودي للمساعدة في تبادل الأسرى البريطانيين بزوجها
زوجة ميدفيدتشوك تناشد ولي العهد السعودي للمساعدة في تبادل الأسرى البريطانيين بزوجها
ناشدت أوكسانا مارشينكو، زوجة فيكتور ميدفيدتشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة الحياة" المعارض المحتجز في أوكرانيا، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل... 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T15:00+0000
2022-04-16T15:00+0000
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قالت مارشينكو في مقطع فيديو مسجل باللغة الإنجليزية: "صاحب السمو الملكي، بلدك وأنت شخصيا، حافظت تاريخيا على علاقات وثيقة مع بريطانيا العظمى، ولديك الفرصة للتأثير على القرارات المتخذة في لندن. يمكنك استخدام هذه الروابط وتطلب من [رئيس الوزراء البريطاني] بوريس جونسون التأثير على زيلينسكي، للمساعدة في تبادل زوجي مع الرعايا البريطانيين الذين تم أسرهم من قبل القوات الروسية".وأعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، الثلاثاء الماضي، اعتقال النائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدشوك، الذي حكم عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالإقامة الجبرية.واتهم ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى في أوكرانيا وذلك بسبب أرائه السياسية المناهضة لنظام كييف وانتقاده لمواقف الرئيس والحكومة الأوكرانية تجاه الدول المجاورة ومنها روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/زوجة-نائب-أوكراني-مختطف-من-سلطات-كييف-تطالب-بريطانيا-التدخل-لإطلاق-سراحه-في-عملية-تبادل-لأسرى-الحرب-1061259847.html
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روسيا, العالم العربي

زوجة ميدفيدتشوك تناشد ولي العهد السعودي للمساعدة في تبادل الأسرى البريطانيين بزوجها

15:00 GMT 16.04.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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ناشدت أوكسانا مارشينكو، زوجة فيكتور ميدفيدتشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة الحياة" المعارض المحتجز في أوكرانيا، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود اليوم السبت لتسهيل تبادل الأسرى البريطانيين مع زوجها.
قالت مارشينكو في مقطع فيديو مسجل باللغة الإنجليزية: "صاحب السمو الملكي، بلدك وأنت شخصيا، حافظت تاريخيا على علاقات وثيقة مع بريطانيا العظمى، ولديك الفرصة للتأثير على القرارات المتخذة في لندن. يمكنك استخدام هذه الروابط وتطلب من [رئيس الوزراء البريطاني] بوريس جونسون التأثير على زيلينسكي، للمساعدة في تبادل زوجي مع الرعايا البريطانيين الذين تم أسرهم من قبل القوات الروسية".
وأعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني، الثلاثاء الماضي، اعتقال النائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور ميدفيدشوك، الذي حكم عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالإقامة الجبرية.
واتهم ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى في أوكرانيا وذلك بسبب أرائه السياسية المناهضة لنظام كييف وانتقاده لمواقف الرئيس والحكومة الأوكرانية تجاه الدول المجاورة ومنها روسيا.
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زوجة نائب أوكراني مختطف من سلطات كييف تطالب بريطانيا التدخل لإطلاق سراحه في عملية تبادل لأسرى الحرب
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