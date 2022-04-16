https://arabic.sputniknews.com/20220416/طالبان-تتوعد-باكستان-بالرد-حال-تكرار-هجماتها-على-أفغانستان-1061269493.html
"طالبان" تتوعد باكستان بالرد حال تكرار هجماتها على أفغانستان
"طالبان" تتوعد باكستان بالرد حال تكرار هجماتها على أفغانستان
توعدت حكومة تيسير الأعمال التابعة لحركة طالبان في أفغانستان، اليوم السبت، باكستان بالرد في حالة تكرار هجماتها على أفغانستان. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T16:49+0000
2022-04-16T16:49+0000
2022-04-16T16:49+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول- سبوتنيك. جاء ذلك في تغريدة لذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسب نشاطها الإرهابي).وقال المتحدث باسم طالبان: "تندد الإماراة الإسلامية بالهجوم الباكستاني على كونار وخوست، هذه الإجراءات تهدف إلى إثارة العداوة بين البلدين"، واصفة الهجوم بالعمل الوحشي، الذي أسقط قتلى من الأطفال والنساء".وتابع "على باكستان أن تعلم أنه لا مكسب في الحرب ولا ينبغي أن يجبر الأفغان على بدء الحرب".وأضاف ذبيح الله مجاهد "يجب على باكستان ألا تكرر مثل هذا الخطأ المتمثل في تثبيط عزيمة الأفغان، فالنتيجة ستكون سلبية، وسيضطر الأفغان للرد دفاعا عن أراضيهم".وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الأفغانية، إنها استدعت السفير الباكستاني لدى كابول، منصور أحمد خان، بعد أن شنت طائرات باكستانية غارات جوية على إقليمي خوست وكونار.يذكر أن الطائرات الحربية الباكستانية كانت قد شنت غارات جوية في ولايتي خوست وكونار، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا في الولايتين المذكورتين.
أخبار أفغانستان اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
"طالبان" تتوعد باكستان بالرد حال تكرار هجماتها على أفغانستان
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توعدت حكومة تيسير الأعمال التابعة لحركة طالبان في أفغانستان، اليوم السبت، باكستان بالرد في حالة تكرار هجماتها على أفغانستان.
كابول- سبوتنيك
. جاء ذلك في تغريدة لذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسب نشاطها الإرهابي).
وقال المتحدث باسم طالبان: "تندد الإماراة الإسلامية بالهجوم الباكستاني على كونار وخوست، هذه الإجراءات تهدف إلى إثارة العداوة بين البلدين"، واصفة الهجوم بالعمل الوحشي، الذي أسقط قتلى من الأطفال والنساء".
وتابع "على باكستان أن تعلم أنه لا مكسب في الحرب ولا ينبغي أن يجبر الأفغان على بدء الحرب".
وأضاف ذبيح الله مجاهد "يجب على باكستان ألا تكرر مثل هذا الخطأ المتمثل في تثبيط عزيمة الأفغان، فالنتيجة ستكون سلبية، وسيضطر الأفغان للرد دفاعا عن أراضيهم".
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الأفغانية
، إنها استدعت السفير الباكستاني لدى كابول، منصور أحمد خان، بعد أن شنت طائرات باكستانية غارات جوية على إقليمي خوست وكونار.
يذكر أن الطائرات الحربية الباكستانية كانت قد شنت غارات جوية في ولايتي خوست وكونار، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا في الولايتين المذكورتين.