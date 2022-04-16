https://arabic.sputniknews.com/20220416/قتيل-و-6-جرحى-في-انفجار-على-متن-ناقلة-نفط-شرق-هونغ-كونغ-1061268557.html

قتيل و 6 جرحى في انفجار على متن ناقلة نفط شرق هونغ كونغ

قتيل و 6 جرحى في انفجار على متن ناقلة نفط شرق هونغ كونغ

أسفر انفجار على متن ناقلة نفط خارج المياه الشرقية لهونغ كونغ، عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ستة آخرين. 16.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-16T16:07+0000

2022-04-16T16:07+0000

2022-04-16T16:07+0000

العالم

هونج كونج

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061223153_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c6743eaad02128a26ba479722062188b.jpg

وأرسلت الحكومة طائرتي هليكوبتر إنقاذ بعد تلقي تقرير عن الانفجار الذي وقع في الساعة 4 مساء، اليوم السبت، على متن سفينة "تشوانغ يي" المسجلة في بنما وتقع على بعد حوالي 300 كيلومتر شرق مياه المدينة، بحسب موقع "scmp" الصيني.نبه مركز تنسيق الإنقاذ البحري في هونغ كونغ خدمة الطيران الحكومية، التي أرسلت طائرة ثابتة الجناحين وطائرتين هليكوبتر، كل منهما تحمل طبيباً.قال متحدث ياسم خدمة الطيران، إنه تم احتواء حريق على متن السفينة، لكن أحد أفراد الطاقم مات في الانفجار، بينما أصيب آخر بحروق من الدرجة الثانية في 30 في المائة من جسده، وأصيب اثنان آخران بحروق في الوجه.ووصلت المروحية الأولى في حوالي الساعة 7 مساءً ونقلت ثلاثة من أفراد الطاقم المصابين بجروح خطيرة، جميعهم إندونيسيون في الثلاثينيات من العمر، وكان من المتوقع أن تصل إلى مستشفى باميلا يود نيثرسول الشرقي بحلول الساعة 8.45 مساءً.وكانت المروحية الأخرى لا تزال فى طريقها لإنقاذ أندونيسيين اثنين ورجل آخر أصيبوا أيضا فى الانفجار. وكان من المقرر أن يهبطوا في وان تشاي، حيث تنقلهم سيارة إسعاف إلى المستشفى.وقالت متحدث باسم الخدمة إن إدارة البحرية ومشغل الناقلة سيتعاملان مع نقل جثة أفراد الطاقم المتوفينن، مشيرا إلى أن السفينة انقطعت عنها الكهرباء، ولم يتضح بعد عدد العمال الذين كانوا على متن السفينة وقت الانفجار.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/هونغ-كونغ-تستعد-لإطلاق-أطول-رحلة-طيران-فى-العالم-1060616789.html

هونج كونج

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, هونج كونج