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https://arabic.sputniknews.com/20220329/هونغ-كونغ-تستعد-لإطلاق-أطول-رحلة-طيران-فى-العالم-1060616789.html
هونغ كونغ تستعد لإطلاق أطول رحلة طيران فى العالم
هونغ كونغ تستعد لإطلاق أطول رحلة طيران فى العالم
تستعد شركة الطيران "كاثي باسيفيك" لإطلاق رحلات بين نيويورك وهونغ كونغ متجاوزة المجال الجوي الروسي ووفقا للتقديرات ستستغرق الرحلة 17 ساعة لتصبح أطول رحلة ركاب... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:09+0000
2022-03-29T15:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
طيران
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وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن شركة النقل اضطرت إلى تغيير المسار، إذ كان مسارها المعتاد يمر فوق القطب الشمالي وروسيا، فإن الخطوط ستطير الآن عبر المحيط الأطلسي وبريطانيا وجنوب أوروبا وآسيا الوسطى.وسيتم استخدام طائرات من طراز "إيرباص A-350-1000" على هذا المسار، التي تتسع 550 راكب.وستكون المسافة الإجمالية حوالي 16618 ألف كيلومتر. سيكون المسار هو الأطول في العالم وسيحطم الرقم القياسي السابق للخطوط الجوية السنغافورية خلال رحلة بدون توقف من سنغافورة إلى نيويورك بمسافة 15349 كيلومترا.يذكر أن هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أعلنت في وقت سابق، عن فرض حظرا على الرحلات الجوية لعدد من الدول ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/روسيا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-دول-البلطيق-وسلوفينيا-1059211375.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, طيران

هونغ كونغ تستعد لإطلاق أطول رحلة طيران فى العالم

15:09 GMT 29.03.2022
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik
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تستعد شركة الطيران "كاثي باسيفيك" لإطلاق رحلات بين نيويورك وهونغ كونغ متجاوزة المجال الجوي الروسي ووفقا للتقديرات ستستغرق الرحلة 17 ساعة لتصبح أطول رحلة ركاب تجارية في العالم.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن شركة النقل اضطرت إلى تغيير المسار، إذ كان مسارها المعتاد يمر فوق القطب الشمالي وروسيا، فإن الخطوط ستطير الآن عبر المحيط الأطلسي وبريطانيا وجنوب أوروبا وآسيا الوسطى.
وسيتم استخدام طائرات من طراز "إيرباص A-350-1000" على هذا المسار، التي تتسع 550 راكب.
وستكون المسافة الإجمالية حوالي 16618 ألف كيلومتر. سيكون المسار هو الأطول في العالم وسيحطم الرقم القياسي السابق للخطوط الجوية السنغافورية خلال رحلة بدون توقف من سنغافورة إلى نيويورك بمسافة 15349 كيلومترا.
يذكر أن هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أعلنت في وقت سابق، عن فرض حظرا على الرحلات الجوية لعدد من الدول ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام دول البلطيق وسلوفينيا
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