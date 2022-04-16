https://arabic.sputniknews.com/20220416/مسؤول-يكشف-عن-أسباب-بطء-عملية-تحرير-مصنع-آزوف-ستال-في-ماريوبول-1061249121.html
مسؤول يكشف عن أسباب بطء عملية تحرير مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول
مسؤول يكشف عن أسباب بطء عملية تحرير مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول
كشف مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، يانغ غاغين، عن الأسباب الحقيقية لبطء تحرير منطقة مصنع آزوف ستال في مدينة ماريوبول. 16.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-16T06:14+0000
2022-04-16T06:14+0000
2022-04-16T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "هناك مدينة تحت الأرض في مصنع "آزوف ستال" في مدينة ماريوبول، حيث أن بعض مباني المصنع مصممة لضربات نووية، كل هذا يجعل من الصعب اقتحامه".وأضاف غاغين قائلا: "آزوف ستال عبارة عن مبنى ضخم بناه الاتحاد السوفيتي، ويمكن مقارنة مساحته بأي مدينة أخرى حيث يحوي على مركز اتصال خاص به ومع طرق وأبراج محصنة وهذا يعني أن المنشأة نفسها شيدت في العهد السوفيتي مع مراعاة الاحتمالات الكافة، بما في ذلك القصف والحصار".وأشار مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة إلى أن آزوف ستال يتحصن داخله آلاف العسكريين مع ترسانة كاملة من الأسلحة وعدد كبير من الذخائر، لذلك تسير العملية ببطء شديد.وتابع: "يجب أن نفهم أنه لا يمكننا المخاطرة بالقوى البشرية والناس. لذلك، تجري مواجهات بالمدفعية باستمرار وفي جميع الأحوال، ستتم هزيمة العدو".واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول يكشف عن أسباب بطء عملية تحرير مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول
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كشف مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، يانغ غاغين، عن الأسباب الحقيقية لبطء تحرير منطقة مصنع آزوف ستال في مدينة ماريوبول.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "هناك مدينة تحت الأرض في مصنع "آزوف ستال" في مدينة ماريوبول، حيث أن بعض مباني المصنع مصممة لضربات نووية، كل هذا يجعل من الصعب اقتحامه".
وأضاف غاغين قائلا: "آزوف ستال عبارة عن مبنى ضخم بناه الاتحاد السوفيتي، ويمكن مقارنة مساحته بأي مدينة أخرى حيث يحوي على مركز اتصال خاص به ومع طرق وأبراج محصنة وهذا يعني أن المنشأة نفسها شيدت في العهد السوفيتي مع مراعاة الاحتمالات الكافة، بما في ذلك القصف والحصار".
وأشار مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة إلى أن آزوف ستال يتحصن داخله آلاف العسكريين مع ترسانة كاملة من الأسلحة وعدد كبير من الذخائر، لذلك تسير العملية ببطء شديد.
وتابع: "يجب أن نفهم أنه لا يمكننا المخاطرة بالقوى البشرية والناس. لذلك، تجري مواجهات بالمدفعية باستمرار وفي جميع الأحوال، ستتم هزيمة العدو".
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية
هو تحرير إقليم دونباس.