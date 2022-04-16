مصرع 4 وإصابة 8 آخرين من عناصر الحشد الشعبي العراقي بحادث سير في محافظة الأنبار
© REUTERS / Stringerمعركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون من عناصر الحشد الشعبي في العراق، في حادث سير بمنطقة عكاشات بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إن "12 شخصا من عناصر الحشد الشعبي تعرضوا لحادث سير في محافظة الأنبار غربي البلاد أثناء قيامهم بواجب"، موضحا أن 4 منهم لقوا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون.
هذا وذكر بيان مديرية الإعلام التابعة للحشد الشعبي العراقي، أن "الحادث تسبب في استشهاد 4 مقاتلين وجرح 5 آخرين من منتسبي طبابة الحشد الشعبي أثناء الواجب في الرطبة غرب الأنبار".
ويذكر أنه قتل اثنان من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق من اليوم، في صد لهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] شرقي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
هذا وذكر بيان مديرية الإعلام التابعة للحشد الشعبي العراقي، أن "الحادث تسبب في استشهاد 4 مقاتلين وجرح 5 آخرين من منتسبي طبابة الحشد الشعبي أثناء الواجب في الرطبة غرب الأنبار".
ويذكر أنه قتل اثنان من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق من اليوم، في صد لهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] شرقي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".