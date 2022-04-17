https://arabic.sputniknews.com/20220417/إطلاق-أول-سيخ-كباب-إلى-الفضاء-الكائنات-الفضائية-أعادته-فيديو-1061296342.html

إطلاق أول "سيخ كباب" إلى الفضاء... "الكائنات الفضائية أعادته"... فيديو

إطلاق أول "سيخ كباب" إلى الفضاء... "الكائنات الفضائية أعادته"... فيديو

حاول صاحب مطعم في تركيا إطلاق سيخ كباب إلى الفضاء، والذي تشير وكالات إلى أنه قد يكون الأول في التاريخ.‏ 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T13:22+0000

2022-04-17T13:22+0000

2022-04-17T13:22+0000

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وفي يوم الثلاثاء الماضي، قام الشيف ياسر أيدين، وطالب هندسة الفضاء، بوضع سيخ كباب مشوي على صندوق مربوط بمنطاد مزود بغاز هيليوم، وأطلقوه نحو الفضاء، وفقا وكالة الأنباء الهندية "Asian News International".وتم إطلاق سيخ الكباب من مقاطعة أضنة التركية، حيث يتم إعداد أسياخ الكباب الشهيرة.واختار أصحاب التجربة أن يطلقوها في اليوم العالمي لرحلة الإنسان إلى الفضاء، والذي يصادف اليوم الذي أصبح فيه رائد الفضاء الروسي، يوري غاغارين، أول شخص يكمل مدارا واحدا حول الأرض في 12 نيسان/ أبريل عام 1961.وتم صنع الصندوق الخاص بـ"الكباب الفضائي" خصيصا للرحلة الاستثنائية، وتم تثبيت عليه الطبق الموضوع عليه الطعام في مكانه، بل ويحميه من درجات الحرارة القصوى، كما أنه تم تزويد الصندوق بكاميرا وجهاز تتبع.وأفادت وكالة الأنباء التركية "دي إتش إيه"، أن بالون الهيليوم انفجر بعد أن وصل إلى ارتفاع 38 كيلومترا، ثم سقط الكباب على بعد 121 كيلومترا من موقع إطلاقه في البحر.وقال صاحب المطعم التركي مازحا بعد عودة سيخ الكباب من رحلته الفضائية مازحا في تصريحات لصحيفة "ديلي صباح" التركية: "أعتقد أن الكائنات الفضائية أعادته لأنه كان يحتوي على الكثير من الفلفل، سأرسل طبقا بكمية أقل من الفلفل في المرة القادمة".وتابع: "يسعدني الترويج لمدينتنا ومأكولاتنا، أحب أن أكون الأول في شيء ما".

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نادي الفيديو