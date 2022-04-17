عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220417/إيران-تذكر-قادة-دول-المنطقة-بنصيحة-الخميني-وتحذرهم-من-نفس-مصير-صدام-حسين-1061298810.html
إيران تذكر قادة دول المنطقة بنصيحة الخميني وتحذرهم من "نفس مصير صدام حسين"
إيران تذكر قادة دول المنطقة بنصيحة الخميني وتحذرهم من "نفس مصير صدام حسين"
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن "تعاطي بعض الحكومات الإقليمية مع الكيان الصهيوني يشبه اللجوء إلى جحر الذئب المرعب هربا من أمطار الربيع". 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T14:26+0000
2022-04-17T14:26+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1060586034_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a064320202d49643fd5e4a3d7e6147c.jpg
وأوضح مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني، خلال لقائه بعض القادة والمسؤولين في الجيش، أن "السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية متآزرتان، ويكمل كل منهما الآخر"، مضيفا أن "إيران أحبطت خدع وأحاييل العدو الرامية إلى خلق هوة بين السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية من خلال المقاومة النابعة من دراية وذكاء القيادة".وتابع أن "المقاومة أثبتت أنها عقيدة شاملة للإدارة الفعالة للمجتمع و سمو الإنسان الحر وإعادة الهوية للشعوب المستقلة"، مشيرا إلى أنها ليست مجرد آلية دفاعية في مواجهة غزو للمعتدين على كامل أراضي الدول وانتهاك استقلالها.وأردف باقري كني: "خلال الحرب المفروضة (الحرب العرقية الإيرانية)، حاولت بعض القوى تقديم إيران على أنها سبب للتوتر والاضطراب واعتبار صدام حسين بأنه محور الاستقرار والسلام، لكن التاريخ أثبت أن العدوان والاحتلال لن يجلبا النظام والاستقرار والسلام، لذلك نعتقد حتى اليوم أن نوازع العدوان والاحتلال للصهاينة لا تزعزع الاستقرار وتخلق التوتر فحسب، بل إن اثارة التوتر والفوضى هي أركان طبيعة الصهاينة".وذكر المسؤول الإيراني "بنصيحة الإمام الخميني إلى قادة بعض دول المنطقة إبان الحرب العراقية الإيرانية وتحذيره لهم من دعم صدام حسين"، مشيرا أنه قال "لو سنحت الفرصة لصدام فإنه سيهددكم أيضا".وختم باقري كني، بالقول "رأينا ما فعله صدام حسين بهم بعد فشله في مواجهة إيران"، مضيفا: أن "الصداقة مع الصهاينة أيضا ستؤدي إلى نفس المصير بالضبط".
https://arabic.sputniknews.com/20220417/قائد-الجيش-الإيراني-سنرد-بكل-قوة-على-أي-تهديد-1061283706.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1060586034_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_b9e7c8cb543c4d3be20ee745a10c393f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العراق اليوم

إيران تذكر قادة دول المنطقة بنصيحة الخميني وتحذرهم من "نفس مصير صدام حسين"

14:26 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / JACQUELYN MARTINوزراء خارجية البحرين مصر وإسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات في صورة جماعية بعد اجتماعهم في النقب
وزراء خارجية البحرين مصر وإسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات في صورة جماعية بعد اجتماعهم في النقب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / JACQUELYN MARTIN
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن "تعاطي بعض الحكومات الإقليمية مع الكيان الصهيوني يشبه اللجوء إلى جحر الذئب المرعب هربا من أمطار الربيع".
وأوضح مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني، خلال لقائه بعض القادة والمسؤولين في الجيش، أن "السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية متآزرتان، ويكمل كل منهما الآخر"، مضيفا أن "إيران أحبطت خدع وأحاييل العدو الرامية إلى خلق هوة بين السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية من خلال المقاومة النابعة من دراية وذكاء القيادة".
قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
قائد الجيش الإيراني: سنرد بكل قوة على أي تهديد
08:17 GMT
وتابع أن "المقاومة أثبتت أنها عقيدة شاملة للإدارة الفعالة للمجتمع و سمو الإنسان الحر وإعادة الهوية للشعوب المستقلة"، مشيرا إلى أنها ليست مجرد آلية دفاعية في مواجهة غزو للمعتدين على كامل أراضي الدول وانتهاك استقلالها.
وأردف باقري كني: "خلال الحرب المفروضة (الحرب العرقية الإيرانية)، حاولت بعض القوى تقديم إيران على أنها سبب للتوتر والاضطراب واعتبار صدام حسين بأنه محور الاستقرار والسلام، لكن التاريخ أثبت أن العدوان والاحتلال لن يجلبا النظام والاستقرار والسلام، لذلك نعتقد حتى اليوم أن نوازع العدوان والاحتلال للصهاينة لا تزعزع الاستقرار وتخلق التوتر فحسب، بل إن اثارة التوتر والفوضى هي أركان طبيعة الصهاينة".
وذكر المسؤول الإيراني "بنصيحة الإمام الخميني إلى قادة بعض دول المنطقة إبان الحرب العراقية الإيرانية وتحذيره لهم من دعم صدام حسين"، مشيرا أنه قال "لو سنحت الفرصة لصدام فإنه سيهددكم أيضا".
وختم باقري كني، بالقول "رأينا ما فعله صدام حسين بهم بعد فشله في مواجهة إيران"، مضيفا: أن "الصداقة مع الصهاينة أيضا ستؤدي إلى نفس المصير بالضبط".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала