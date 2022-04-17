https://arabic.sputniknews.com/20220417/قائد-الجيش-الإيراني-سنرد-بكل-قوة-على-أي-تهديد-1061283706.html
قائد الجيش الإيراني: سنرد بكل قوة على أي تهديد
قائد الجيش الإيراني: سنرد بكل قوة على أي تهديد
أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، أن بلاده سترد على أي تهديد بأعلى مستوى من القدرة اعتمادا على التجارب التي اكتسبها. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:17+0000
2022-04-17T08:17+0000
2022-04-17T08:17+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1047847108_0:126:2399:1475_1920x0_80_0_0_54252a96fc7eedf92e8dc056e81fc1a6.jpg
جاء هذا في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد بمناسبة "يوم الجيش والإبداعات الملحمية للقوة البرية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال موسوي إن قوات الجيش الإيراني خاضت معارك حقيقية واكتسبت تجارب تمكنها من الرد على أي تهديد باقتدار.واعتبر أن الجيش الإيراني هو الجيش الوحيد في العالم الذي استمد اقتداره من التعاليم الدينية والتمسك بأخلاق الزعماء الدينيين.وأوضح أن الجيش يعمل كجندي لخدمة الشعب الإيراني ويدافع عنه، مؤكدا أن الجيش تمكن من بناء استراتيجيات وأساليب للقتال تتناسب مع الحروب الجديدة وهو مستعد لمواجهة أي تهديد.وأكد أن الجيش والقوات المسلحة يتمتعان باقتدار ويمثلان ذراعا للنظام، مؤكدا أن بلاده قادرة على إحلال الاستقرار الإقليمي.وشدد على أن العدو يعرف أن أي عمل ضد بلاده سيكلفه تكاليف باهظة.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-تتهم-بريطانيا-بانتهاك-المعاهدات-الدولية-بشأن-اللاجئين-1061246804.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1047847108_133:0:2266:1600_1920x0_80_0_0_a9a8c51e23682f823a8c6875cedabb1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
قائد الجيش الإيراني: سنرد بكل قوة على أي تهديد
تابعنا عبر
أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، أن بلاده سترد على أي تهديد بأعلى مستوى من القدرة اعتمادا على التجارب التي اكتسبها.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد بمناسبة "يوم الجيش والإبداعات الملحمية للقوة البرية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وقال موسوي إن قوات الجيش الإيراني خاضت معارك حقيقية واكتسبت تجارب تمكنها من الرد على أي تهديد باقتدار.
واعتبر أن الجيش الإيراني هو الجيش الوحيد في العالم الذي استمد اقتداره من التعاليم الدينية والتمسك بأخلاق الزعماء الدينيين.
وأوضح أن الجيش يعمل كجندي لخدمة الشعب الإيراني ويدافع عنه، مؤكدا أن الجيش تمكن من بناء استراتيجيات وأساليب للقتال تتناسب مع الحروب الجديدة وهو مستعد لمواجهة أي تهديد.
وأكد أن الجيش والقوات المسلحة يتمتعان باقتدار ويمثلان ذراعا للنظام، مؤكدا أن بلاده قادرة على إحلال الاستقرار الإقليمي.
وشدد على أن العدو يعرف أن أي عمل ضد بلاده سيكلفه تكاليف باهظة.