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https://arabic.sputniknews.com/20220417/قائد-الجيش-الإيراني-سنرد-بكل-قوة-على-أي-تهديد-1061283706.html
قائد الجيش الإيراني: سنرد بكل قوة على أي تهديد
قائد الجيش الإيراني: سنرد بكل قوة على أي تهديد
أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، أن بلاده سترد على أي تهديد بأعلى مستوى من القدرة اعتمادا على التجارب التي اكتسبها. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:17+0000
2022-04-17T08:17+0000
أخبار إيران
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد بمناسبة "يوم الجيش والإبداعات الملحمية للقوة البرية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال موسوي إن قوات الجيش الإيراني خاضت معارك حقيقية واكتسبت تجارب تمكنها من الرد على أي تهديد باقتدار.واعتبر أن الجيش الإيراني هو الجيش الوحيد في العالم الذي استمد اقتداره من التعاليم الدينية والتمسك بأخلاق الزعماء الدينيين.وأوضح أن الجيش يعمل كجندي لخدمة الشعب الإيراني ويدافع عنه، مؤكدا أن الجيش تمكن من بناء استراتيجيات وأساليب للقتال تتناسب مع الحروب الجديدة وهو مستعد لمواجهة أي تهديد.وأكد أن الجيش والقوات المسلحة يتمتعان باقتدار ويمثلان ذراعا للنظام، مؤكدا أن بلاده قادرة على إحلال الاستقرار الإقليمي.وشدد على أن العدو يعرف أن أي عمل ضد بلاده سيكلفه تكاليف باهظة.
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أخبار إيران

قائد الجيش الإيراني: سنرد بكل قوة على أي تهديد

08:17 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeقائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات "الاقتدار 99" للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021
قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي خلال مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، أن بلاده سترد على أي تهديد بأعلى مستوى من القدرة اعتمادا على التجارب التي اكتسبها.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد بمناسبة "يوم الجيش والإبداعات الملحمية للقوة البرية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
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وقال موسوي إن قوات الجيش الإيراني خاضت معارك حقيقية واكتسبت تجارب تمكنها من الرد على أي تهديد باقتدار.
واعتبر أن الجيش الإيراني هو الجيش الوحيد في العالم الذي استمد اقتداره من التعاليم الدينية والتمسك بأخلاق الزعماء الدينيين.
وأوضح أن الجيش يعمل كجندي لخدمة الشعب الإيراني ويدافع عنه، مؤكدا أن الجيش تمكن من بناء استراتيجيات وأساليب للقتال تتناسب مع الحروب الجديدة وهو مستعد لمواجهة أي تهديد.
وأكد أن الجيش والقوات المسلحة يتمتعان باقتدار ويمثلان ذراعا للنظام، مؤكدا أن بلاده قادرة على إحلال الاستقرار الإقليمي.
وشدد على أن العدو يعرف أن أي عمل ضد بلاده سيكلفه تكاليف باهظة.
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