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https://arabic.sputniknews.com/20220417/إيران-تطالب-السويد-بإجراءات-واضحة-ضد-مرتكبي-واقعة-حرق-نسخة-من-القرآن-الكريم-1061296540.html
إيران تطالب السويد بإجراءات واضحة ضد مرتكبي واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم
إيران تطالب السويد بإجراءات واضحة ضد مرتكبي واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم
طالبت إيران، اليوم الأحد، السويد باتخاذ إجراءات واضحة وعملية ضد مرتكبي واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم، لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T13:24+0000
2022-04-17T13:24+0000
إيران
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة بشدة قيام أحد الشخاص في السويد بإحراق نسخة من القرآن الكريم بحماية من الشرطة في السويد.وقال زادة، إن التكرار المتعمد لهذا العمل المسيء في شهر رمضان يجرح مشاعر المسلمين في السويد وانحاء العالم.وأضاف أن هذا العمل المسيء يعد مثالا بارزا لإثارة الكراهية ويناقض حرية التعبير ويجب إدانته من قبل جميع الذين يؤمنون بالتعايش والحوار بين الأديان.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الخطوة التي أقدم عليها هذا الشخص المسيء وأنصاره، تستدعي ضرورة المزيد من وحدة المسلمين والدول الإسلامية أمام تلك المؤامرات.وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان، قد قام يوم الخميس الماضي، بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.وجاء بالودان برفقة عناصر الشرطة إلى منطقة يقطن فيها مسلمون بالمدينة، وأشعل النار بالقرآن دون أن يعير اهتماما بالتنديدات الصادرة عن حشد يقدر عدده بـ 200 فرد.وناشد الحاضرون في المكان، الشرطة بعدم السماح للعنصري بالودان بتنفيذ استفزازه؛ إلا أن الشرطة لم تستجب لندائهم، مما جعل عدد من الحاضرين يلقون الشرطة بالحجارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/العراق-يستدعي-القائم-بالأعمال-السويدي-بعد-حرق-محتجين-لنسخة-من-القرآن-الكريم--شرقي-السويد--1061292162.html
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إيران, أخبار العالم الآن

إيران تطالب السويد بإجراءات واضحة ضد مرتكبي واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم

13:24 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / -
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طالبت إيران، اليوم الأحد، السويد باتخاذ إجراءات واضحة وعملية ضد مرتكبي واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم، لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة بشدة قيام أحد الشخاص في السويد بإحراق نسخة من القرآن الكريم بحماية من الشرطة في السويد.
وقال زادة، إن التكرار المتعمد لهذا العمل المسيء في شهر رمضان يجرح مشاعر المسلمين في السويد وانحاء العالم.
وأضاف أن هذا العمل المسيء يعد مثالا بارزا لإثارة الكراهية ويناقض حرية التعبير ويجب إدانته من قبل جميع الذين يؤمنون بالتعايش والحوار بين الأديان.
وتابع "بينما نحمّل الحكومة السويدية المسؤولية، نترقب ردها الفوري والشديد والصريح في التصدي لمرتكبي هذه الواقعة المسيئة واتخاذ إجراءات واضحة وعملية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الخطوة التي أقدم عليها هذا الشخص المسيء وأنصاره، تستدعي ضرورة المزيد من وحدة المسلمين والدول الإسلامية أمام تلك المؤامرات.
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12:08 GMT
وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان، قد قام يوم الخميس الماضي، بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.
وجاء بالودان برفقة عناصر الشرطة إلى منطقة يقطن فيها مسلمون بالمدينة، وأشعل النار بالقرآن دون أن يعير اهتماما بالتنديدات الصادرة عن حشد يقدر عدده بـ 200 فرد.
وناشد الحاضرون في المكان، الشرطة بعدم السماح للعنصري بالودان بتنفيذ استفزازه؛ إلا أن الشرطة لم تستجب لندائهم، مما جعل عدد من الحاضرين يلقون الشرطة بالحجارة.
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