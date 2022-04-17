https://arabic.sputniknews.com/20220417/الإسرائيليون-يتزاحمون-على-معبر-طابا-لقضاء-الفصح-بسيناء-فيديو-1061287887.html
الإسرائيليون يتزاحمون على معبر طابا لقضاء الفصح بسيناء... فيديو
الإسرائيليون يتزاحمون على معبر طابا لقضاء الفصح بسيناء... فيديو
يشهد الجانب الإسرائيلي من معبر طابا، اليوم الأحد، ازدحاما شديدا بعد تكدس مئات الإسرائيليين المتجهين لقضاء عيد الفصح اليهودي في سيناء. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:13+0000
2022-04-17T10:13+0000
2022-04-17T10:31+0000
مصر
إسرائيل
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه وفق التوقعات فإن أكثر من 5 آلاف إسرائيلي سيعبرون اليوم الأحد إلى سيناء.وأضافت أن السلطات الإسرائيلية بالمعبر قررت زيادة عدد الموظفين، كما نصحت المسافرين بتأجيل انتقالهم إلى الجانب المصري لفترة ما بعد الظهر بسبب الزحام الشديد.وأظهر مقطع فيديو بثته القناة طابورا طويلا للإسرائيليين الذين ينتظرون دورهم للمرور إلى سيناء.ويعتبر الإسرائيليون المنتجعات السياحية في سيناء المصرية مزارا سياحيا مفضلا، لاسيما خلال أعيادهم، يساعدهم في ذلك قربها الجغرافي وأسعارها المعقولة، بحسب وسائل إعلام عبرية.ويحتفل اليهود في إسرائيل والعالم، بعيد الفصح الذي بدأ أمس الأول (الجمعة) ويستمر لمدة أسبوع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, إسرائيل
الإسرائيليون يتزاحمون على معبر طابا لقضاء الفصح بسيناء... فيديو
10:13 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
يشهد الجانب الإسرائيلي من معبر طابا، اليوم الأحد، ازدحاما شديدا بعد تكدس مئات الإسرائيليين المتجهين لقضاء عيد الفصح اليهودي في سيناء.
وقالت قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية إنه وفق التوقعات فإن أكثر من 5 آلاف إسرائيلي سيعبرون اليوم الأحد إلى سيناء.
وأضافت أن السلطات الإسرائيلية بالمعبر قررت زيادة عدد الموظفين، كما نصحت المسافرين بتأجيل انتقالهم إلى الجانب المصري لفترة ما بعد الظهر بسبب الزحام الشديد.
وأظهر مقطع فيديو بثته القناة طابورا طويلا للإسرائيليين الذين ينتظرون دورهم للمرور إلى سيناء.
ويعتبر الإسرائيليون المنتجعات السياحية في سيناء المصرية
مزارا سياحيا مفضلا، لاسيما خلال أعيادهم، يساعدهم في ذلك قربها الجغرافي وأسعارها المعقولة، بحسب وسائل إعلام عبرية.
ويحتفل اليهود في إسرائيل والعالم، بعيد الفصح الذي بدأ أمس الأول (الجمعة) ويستمر لمدة أسبوع.