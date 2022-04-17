https://arabic.sputniknews.com/20220417/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إجراء-اختبارات-ناجحة-لطائرة-غزة-المسيرة-1061309629.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن إجراء اختبارات ناجحة لطائرة "غزة" المسيرة
الحرس الثوري الإيراني يعلن إجراء اختبارات ناجحة لطائرة "غزة" المسيرة
أجرى الحرس الثوري الإيراني، "اختبارات ناجحة لطائرة "غزة" المسيرة، التي قام بصنعها وأصبحت جاهزة للانضمام الى أسطول الطائرات المسيرة في البلاد". 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T20:04+0000
2022-04-17T20:04+0000
2022-04-17T20:05+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأنه "تم تنفيذ اختبارات طيران غزة دون طيار بنجاح في الأيام الأخيرة"، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تعمل دون طيار بكامل طاقتها، مؤكدا أنه يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من مهام الاستطلاع والقتال.ولفتت الوكالة إلى أنه "تم خلال العام الماضي إزاحة الستار عن طائرة "غزة " المسيرة، حيث يبلغ طول جناحيها 21 مترا ووزن الإقلاع 3100 كيلوغراما ويمكنها أن تحمل شحنة تبلغ 500 كيلوغراما".وأضافت أن "مدة طيران طائرة "غزة" المسيرة تبلغ 35 ساعة، وارتفاع تحليقها حوالي 10668 مترا أي ما يعادل 35000 قدم، وسرعة تحليقها تبلغ 350 كيلومترا في الساعة".وتتمتع طائرة غزة المسيرة بقدرات أكثر من طائرة "شاهد 129" المسيرة، والتي تعد واحدة من أهم الطائرات دون طيار وأكثرها استخداما للحرس الثوري.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-تدشن-قسم-الطائرات-المسيرة-في-كلية-الشهید-ستاري-الجوية-1061213528.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يعلن إجراء اختبارات ناجحة لطائرة "غزة" المسيرة
20:04 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 20:05 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
أجرى الحرس الثوري الإيراني، "اختبارات ناجحة لطائرة "غزة" المسيرة، التي قام بصنعها وأصبحت جاهزة للانضمام الى أسطول الطائرات المسيرة في البلاد".
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية
، بأنه "تم تنفيذ اختبارات طيران غزة دون طيار بنجاح في الأيام الأخيرة"، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تعمل دون طيار بكامل طاقتها، مؤكدا أنه يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من مهام الاستطلاع والقتال.
ولفتت الوكالة إلى أنه "تم خلال العام الماضي إزاحة الستار عن طائرة "غزة " المسيرة، حيث يبلغ طول جناحيها 21 مترا ووزن الإقلاع 3100 كيلوغراما ويمكنها أن تحمل شحنة تبلغ 500 كيلوغراما".
وأضافت أن "مدة طيران طائرة "غزة" المسيرة تبلغ 35 ساعة، وارتفاع تحليقها حوالي 10668 مترا أي ما يعادل 35000 قدم، وسرعة تحليقها تبلغ 350 كيلومترا في الساعة".
وتتمتع طائرة غزة المسيرة بقدرات أكثر من طائرة "شاهد 129" المسيرة، والتي تعد واحدة من أهم الطائرات دون طيار وأكثرها استخداما للحرس الثوري.