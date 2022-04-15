https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-تدشن-قسم-الطائرات-المسيرة-في-كلية-الشهید-ستاري-الجوية-1061213528.html
إيران تدشن قسم الطائرات المسيرة في كلية "الشهید ستاري" الجوية
إيران تدشن قسم الطائرات المسيرة في كلية "الشهید ستاري" الجوية
أعلن قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد حميد واحدي، اليوم الجمعة، عن مراسم تدشين قسم الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والتقنيات الجوية. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:10+0000
2022-04-15T07:10+0000
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إيران
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن العميد حميد واحدي قد أعلن مراسم تدشين قسم الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والتقنيات الجوية خلال تفقده للأقسام المختلفة في الجامعة، حيث أعلن تدشين قسم العلوم والأبحاث أيضا.وأكد قائد القوة الجوية الإيرانية في كلمة ألقاها أمام قادة وكوادر الجامعة حتمية إعداد كوادر متخصصة على قدر ومستوى المكانة الإيرانية، مضيفا أن "الأعداء يخشون مأسسة النهج الثوري بين أفراد مجتمعنا".وذكر قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد حميد واحدي، أن الأولوية، في المرحلة المقبلة، لدى جامعة القوة الجوية هي تطوير وارتقاء القدرات العلمية على قاعدة الاعتماد على الذات، إضافة إلى عدم الحاجة إلى الخارج، بدعوى امتلاك الشباب الإيراني بالجهد والنشاط والقدرات العلمية.وشدد القائد العسكري الإيراني على كل شاب إيراني يمكن أن يصبح ذراعا قوية في مجال حيازة العلوم والمعرفة التخصصية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إزاحة-الستار-عن-صاروخ-استراتيجي-جديد-قريبا-1058158715.html
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إيران, أخبار العالم الآن
إيران تدشن قسم الطائرات المسيرة في كلية "الشهید ستاري" الجوية
07:10 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 07:15 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
أعلن قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد حميد واحدي، اليوم الجمعة، عن مراسم تدشين قسم الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والتقنيات الجوية.
وأفادت وكالة إرنا
، صباح اليوم الجمعة، بأن العميد حميد واحدي قد أعلن مراسم تدشين قسم الطائرات المسيرة
في جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والتقنيات الجوية خلال تفقده للأقسام المختلفة في الجامعة، حيث أعلن تدشين قسم العلوم والأبحاث أيضا.
وأكد قائد القوة الجوية الإيرانية في كلمة ألقاها أمام قادة وكوادر الجامعة حتمية إعداد كوادر متخصصة على قدر ومستوى المكانة الإيرانية، مضيفا أن "الأعداء يخشون مأسسة النهج الثوري بين أفراد مجتمعنا".
وذكر قائد القوة الجوية للجيش الإيراني
، العميد حميد واحدي، أن الأولوية، في المرحلة المقبلة، لدى جامعة القوة الجوية هي تطوير وارتقاء القدرات العلمية على قاعدة الاعتماد على الذات، إضافة إلى عدم الحاجة إلى الخارج، بدعوى امتلاك الشباب الإيراني بالجهد والنشاط والقدرات العلمية.
وشدد القائد العسكري الإيراني على كل شاب إيراني يمكن أن يصبح ذراعا قوية في مجال حيازة العلوم والمعرفة التخصصية.