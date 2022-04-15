عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-تدشن-قسم-الطائرات-المسيرة-في-كلية-الشهید-ستاري-الجوية-1061213528.html
إيران تدشن قسم الطائرات المسيرة في كلية "الشهید ستاري" الجوية
إيران تدشن قسم الطائرات المسيرة في كلية "الشهید ستاري" الجوية
أعلن قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد حميد واحدي، اليوم الجمعة، عن مراسم تدشين قسم الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والتقنيات الجوية. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T07:10+0000
2022-04-15T07:15+0000
إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102122/46/1021224694_2:0:1006:565_1920x0_80_0_0_f91f492aaced0e0a3b5069ef1704d6ce.png
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن العميد حميد واحدي قد أعلن مراسم تدشين قسم الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والتقنيات الجوية خلال تفقده للأقسام المختلفة في الجامعة، حيث أعلن تدشين قسم العلوم والأبحاث أيضا.وأكد قائد القوة الجوية الإيرانية في كلمة ألقاها أمام قادة وكوادر الجامعة حتمية إعداد كوادر متخصصة على قدر ومستوى المكانة الإيرانية، مضيفا أن "الأعداء يخشون مأسسة النهج الثوري بين أفراد مجتمعنا".وذكر قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد حميد واحدي، أن الأولوية، في المرحلة المقبلة، لدى جامعة القوة الجوية هي تطوير وارتقاء القدرات العلمية على قاعدة الاعتماد على الذات، إضافة إلى عدم الحاجة إلى الخارج، بدعوى امتلاك الشباب الإيراني بالجهد والنشاط والقدرات العلمية.وشدد القائد العسكري الإيراني على كل شاب إيراني يمكن أن يصبح ذراعا قوية في مجال حيازة العلوم والمعرفة التخصصية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إزاحة-الستار-عن-صاروخ-استراتيجي-جديد-قريبا-1058158715.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102122/46/1021224694_127:0:880:565_1920x0_80_0_0_59cdaa59ec26b9f4c39b1fa0ca3c1999.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار العالم الآن

إيران تدشن قسم الطائرات المسيرة في كلية "الشهید ستاري" الجوية

07:10 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 07:15 GMT 15.04.2022)
© Twitter.comإيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة
إيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Twitter.com
تابعنا عبرTelegram
أعلن قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد حميد واحدي، اليوم الجمعة، عن مراسم تدشين قسم الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والتقنيات الجوية.
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن العميد حميد واحدي قد أعلن مراسم تدشين قسم الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والتقنيات الجوية خلال تفقده للأقسام المختلفة في الجامعة، حيث أعلن تدشين قسم العلوم والأبحاث أيضا.
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن إزاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد قريبا
7 فبراير, 19:55 GMT
وأكد قائد القوة الجوية الإيرانية في كلمة ألقاها أمام قادة وكوادر الجامعة حتمية إعداد كوادر متخصصة على قدر ومستوى المكانة الإيرانية، مضيفا أن "الأعداء يخشون مأسسة النهج الثوري بين أفراد مجتمعنا".
وذكر قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد حميد واحدي، أن الأولوية، في المرحلة المقبلة، لدى جامعة القوة الجوية هي تطوير وارتقاء القدرات العلمية على قاعدة الاعتماد على الذات، إضافة إلى عدم الحاجة إلى الخارج، بدعوى امتلاك الشباب الإيراني بالجهد والنشاط والقدرات العلمية.
وشدد القائد العسكري الإيراني على كل شاب إيراني يمكن أن يصبح ذراعا قوية في مجال حيازة العلوم والمعرفة التخصصية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала