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الدفاع الروسية: تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدمير معمل ذخيرة في ضواحي كييف
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-تحرير-رهائن-مسجد-ماريوبول-ومقتل-عشرات-المرتزقة-وتدميرمعمل-ذخيرة-في-منطقة-كييف-1061282961.html
الدفاع الروسية: تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدمير معمل ذخيرة في ضواحي كييف
الدفاع الروسية: تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدمير معمل ذخيرة في ضواحي كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، عن تحرير الرهائن الموجودين داخل مسجد مدينة ماريوبول من خلال عملية خاصة أدت إلى مقتل عشرات المرتزقة الأجانب،... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T07:55+0000
2022-04-17T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن "القوات الخاصة الروسية نجحت بإنقاذ رهائن محتجزين في أحد المساجد في ماريوبول".وأضاف كوناشينكوف قائلا: "بناء على طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تم تنفيذ عملية خاصة في مقاطعة بريمورسكي لتحرير الرهائن المحتجزين من قبل النازيين في المسجد". وأشار كوناشينكوف إلى أنه نتيجة للعملية الخاصة تم إطلاق سراح الرهائن المسجد وقتل 29 مسلحا، بمن فيهم مرتزقة أجانب.
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الدفاع الروسية: تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدمير معمل ذخيرة في ضواحي كييف

07:55 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 17.04.2022)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، عن تحرير الرهائن الموجودين داخل مسجد مدينة ماريوبول من خلال عملية خاصة أدت إلى مقتل عشرات المرتزقة الأجانب، وتدمير معمل ذخيرة بالأسلحة الدقيقة في ضواحي كييف.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن "القوات الخاصة الروسية نجحت بإنقاذ رهائن محتجزين في أحد المساجد في ماريوبول".
وأضاف كوناشينكوف قائلا: "بناء على طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تم تنفيذ عملية خاصة في مقاطعة بريمورسكي لتحرير الرهائن المحتجزين من قبل النازيين في المسجد".
وأشار كوناشينكوف إلى أنه نتيجة للعملية الخاصة تم إطلاق سراح الرهائن المسجد وقتل 29 مسلحا، بمن فيهم مرتزقة أجانب.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
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