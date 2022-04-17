العاهل الأردني يؤكد ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانون للمسجد الأقصى
13:46 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 13:47 GMT 17.04.2022)
© REUTERS / Kayhan Ozerالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اسطنبول، تركيا 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات "اللاشرعية والاستفزازية".
وقال العاهل الأردني، في بيان صادر عن الديوان الملكي، اليوم الأحد، إنه "يجب أن تحترم إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم".
واقتحمت القوات الإسرائيلية يوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى فتصدى لها عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة.
وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان، "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
وقد أصيب عدد كبير من المصلين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان، "152 إصابة حتى اللحظة تم نقلها من المسجد الأقصى لمستشفى المقاصد والمستشفى الميداني للهلال الأحمر وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب".
أمس, 15:44 GMT