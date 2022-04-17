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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ياسينوفاتايا-في-دونيتسك-بـ-3-صواريخ-غراد-1061298653.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 3 صواريخ "غراد"
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 3 صواريخ "غراد"
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T14:18+0000
2022-04-17T14:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في البيان: "تم إطلاق ثلاثة صواريخ من طراز "بي إم 21 غراد" من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 15:11 باتجاه مدينة أفدييفكا – ياسينوفاتايا".إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/لوهانسك-تعلن-قصف-القوات-الأوكرانية-لمنطقة-دونيتسك-بقذائف-غراد-1060848227.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 3 صواريخ "غراد"

14:18 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك بثلاثة صواريخ من طراز "غراد".
وجاء في البيان: "تم إطلاق ثلاثة صواريخ من طراز "بي إم 21 غراد" من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 15:11 باتجاه مدينة أفدييفكا – ياسينوفاتايا".
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لوغانسك تعلن قصف القوات الأوكرانية لمنطقة دونيتسك بقذائف غراد
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
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