https://arabic.sputniknews.com/20220417/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ياسينوفاتايا-في-دونيتسك-بـ-3-صواريخ-غراد-1061298653.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 3 صواريخ "غراد"
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 3 صواريخ "غراد"
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T14:18+0000
2022-04-17T14:18+0000
2022-04-17T14:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وجاء في البيان: "تم إطلاق ثلاثة صواريخ من طراز "بي إم 21 غراد" من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 15:11 باتجاه مدينة أفدييفكا – ياسينوفاتايا".إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/لوهانسك-تعلن-قصف-القوات-الأوكرانية-لمنطقة-دونيتسك-بقذائف-غراد-1060848227.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك بـ 3 صواريخ "غراد"
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أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا في دونيتسك بثلاثة صواريخ من طراز "غراد".
وجاء في البيان: "تم إطلاق ثلاثة صواريخ من طراز "بي إم 21 غراد"
من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 15:11 باتجاه مدينة أفدييفكا – ياسينوفاتايا".
إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أطلقتها روسيا
، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين الأوكرانيين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.