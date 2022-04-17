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النفط العراقية: نسعى لفتح أسواق جديدة لبيع النفط للدول الأوروبية
النفط العراقية: نسعى لفتح أسواق جديدة لبيع النفط للدول الأوروبية
كشف مدير دائرة المشاريع في وزارة النفط العراقية، شاكر محمود خلف، اليوم الأحد، عن سعي بلاده لفتح أسواق جديدة لبيع النفط العراقي إلى دول أوروبية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:15+0000
2022-04-17T09:15+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وقال خلف في تصريح لسبوتنيك، إن العراق يسعى لفتح أسواق جديدة لبيع نفطه لأوروبا في ظل تراجع الصادرات الروسية من الطاقة بفعل الأزمة الأوكرانية.وأضاف أن كل دولة نفطية مصدرة تسعى لتعزيز وفتح أسواق جديدة لها في العالم، وخصوصا في الوضع الراهن بين روسيا وأوكرانيا وتراجع الصادرات الروسية من النفط الخام.وتابع "أكيد الأسواق العالمية متعطشة للنفط، فلا بد من أن تعوض من قبل الدول الأخرى المصدرة".وأشار إلى أن "العراق واحد من الدول النفطية المصدرة للنفط، ويسعى لأخذ دوره لسد حاجة السوق العالمية، وخصوصا الدول الأوروبية".وحول وجود مشاريع جديدة للشركات النفطية الروسية في العراق، أجاب خلف، "نعم بالتأكيد، والتعاون وثيق جدا".كما أكد المسؤول العراقي أن الشركات الروسية بصورة عامة من الشركات الأساسية والرئيسية بالعراق ولها دور فاعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/أسواق-النفط-تتوقع-صدمة--في-حال-فرض-عقوبات-على-الواردات-من-روسيا-1061123290.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

النفط العراقية: نسعى لفتح أسواق جديدة لبيع النفط للدول الأوروبية

09:15 GMT 17.04.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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كشف مدير دائرة المشاريع في وزارة النفط العراقية، شاكر محمود خلف، اليوم الأحد، عن سعي بلاده لفتح أسواق جديدة لبيع النفط العراقي إلى دول أوروبية.
بغداد - سبوتنيك. وقال خلف في تصريح لسبوتنيك، إن العراق يسعى لفتح أسواق جديدة لبيع نفطه لأوروبا في ظل تراجع الصادرات الروسية من الطاقة بفعل الأزمة الأوكرانية.
أسواق النفط تتوقع صدمة حال فرض عقوبات على الواردات من روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
أسواق النفط تتوقع صدمة في حال فرض عقوبات على الواردات من روسيا
12 أبريل, 14:28 GMT
وأضاف أن كل دولة نفطية مصدرة تسعى لتعزيز وفتح أسواق جديدة لها في العالم، وخصوصا في الوضع الراهن بين روسيا وأوكرانيا وتراجع الصادرات الروسية من النفط الخام.
وتابع "أكيد الأسواق العالمية متعطشة للنفط، فلا بد من أن تعوض من قبل الدول الأخرى المصدرة".

وأشار إلى أن "العراق واحد من الدول النفطية المصدرة للنفط، ويسعى لأخذ دوره لسد حاجة السوق العالمية، وخصوصا الدول الأوروبية".

وحول وجود مشاريع جديدة للشركات النفطية الروسية في العراق، أجاب خلف، "نعم بالتأكيد، والتعاون وثيق جدا".
كما أكد المسؤول العراقي أن الشركات الروسية بصورة عامة من الشركات الأساسية والرئيسية بالعراق ولها دور فاعل.
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