https://arabic.sputniknews.com/20220417/الهند-مصرع-11-شخصا-وتضرر-أكثر-من-7300-منزل-جراء-العواصف-1061278983.html
الهند.. مصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل جراء العواصف
الهند.. مصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل جراء العواصف
أفادت وسائل إعلام هندية بمصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل، جراء الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية الناجمة عن العاصفة التي ضربت شمال شرق البلاد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T00:24+0000
2022-04-17T00:24+0000
2022-04-17T00:25+0000
أخبار الهند اليوم
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وأشارت قناة"إن دي تي في"، إلى أن العواصف ولرياح العاتية التي ما زالت تعصف بولاية آسام منذ الخميس الماضي، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص في منطقة ديبروجاره و6 أخرين في كل من باربيتا وتينسوكيا، وشخص واحد في جولبارا.وأضافت أنه على مدار اليومين الماضيين، اقتلعت العواصف عشرات الأشجار ودمرت أعمدة الكهرباء وألحقت أضرارا بأكثر من 7300 منزل، في مناطق مختلفة من الولاية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
الهند.. مصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل جراء العواصف
00:24 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 00:25 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام هندية بمصرع 11 شخصا وتضرر أكثر من 7300 منزل، جراء الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية الناجمة عن العاصفة التي ضربت شمال شرق البلاد.
وأشارت قناة"إن دي تي في"، إلى أن العواصف ولرياح العاتية
التي ما زالت تعصف بولاية آسام منذ الخميس الماضي، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص في منطقة ديبروجاره و6 أخرين في كل من باربيتا وتينسوكيا، وشخص واحد في جولبارا.
وأضافت أنه على مدار اليومين الماضيين، اقتلعت العواصف عشرات الأشجار ودمرت أعمدة الكهرباء وألحقت أضرارا بأكثر من 7300 منزل، في مناطق مختلفة من الولاية.