https://arabic.sputniknews.com/20220417/بارليف-سنتعامل-بقسوة-مع-كل-من-يحاول-ممارسة-الإرهاب-ضد-الإسرائيليين-1061291261.html

بارليف: سنتعامل بقسوة مع كل من يحاول ممارسة "الإرهاب" ضد الإسرائيليين

بارليف: سنتعامل بقسوة مع كل من يحاول ممارسة "الإرهاب" ضد الإسرائيليين

توعد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الأحد، كل من يحاول ممارسة ما سماه "الإرهاب" ضد الإسرائيليين، وذلك تعليقا على تصدي شبان فلسطينيين بالحجارة... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T11:47+0000

2022-04-17T11:47+0000

2022-04-17T11:47+0000

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وقال بارليف في تغريدة بحسابه على تويتر: "ننظر بخطورة إلى الاضطرابات وإلقاء الحجارة على حافلات في القدس وإصابة ركاب".وأضاف: "الشرطة ستتعامل بقسوة مع كل من يجرؤ على استخدام الإرهاب ضد المواطنين الإسرائيليين، وأنا أؤيد رجال الشرطة في نشاطهم الحازم".وختم تغريدته بالقول: "من المهم بالنسبة لنا أن نستمر في السماح بحرية العبادة، لكننا لن نساوم عندما يندلع العنف والإرهاب".وصباح اليوم الأحد، رشق فلسطينيون حافلات مستوطنين كانوا في طريقهم لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 5 مستوطنين بجروح.واقتحم 545 مستوطنا إسرائيليا، عبر مجموعات، باحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من الشرطة، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية.واعتدت الشرطة بالضرب على المصلين المسلمين في المصلى القبلي من المسجد وقامت بإخلائهم ما أدى لاندلاع مواجهات بين الجانبين، واعتقال 18 فلسطينيا.

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