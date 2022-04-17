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بارليف: سنتعامل بقسوة مع كل من يحاول ممارسة "الإرهاب" ضد الإسرائيليين
بارليف: سنتعامل بقسوة مع كل من يحاول ممارسة "الإرهاب" ضد الإسرائيليين
توعد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الأحد، كل من يحاول ممارسة ما سماه "الإرهاب" ضد الإسرائيليين، وذلك تعليقا على تصدي شبان فلسطينيين بالحجارة... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:47+0000
2022-04-17T11:47+0000
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وقال بارليف في تغريدة بحسابه على تويتر: "ننظر بخطورة إلى الاضطرابات وإلقاء الحجارة على حافلات في القدس وإصابة ركاب".وأضاف: "الشرطة ستتعامل بقسوة مع كل من يجرؤ على استخدام الإرهاب ضد المواطنين الإسرائيليين، وأنا أؤيد رجال الشرطة في نشاطهم الحازم".وختم تغريدته بالقول: "من المهم بالنسبة لنا أن نستمر في السماح بحرية العبادة، لكننا لن نساوم عندما يندلع العنف والإرهاب".وصباح اليوم الأحد، رشق فلسطينيون حافلات مستوطنين كانوا في طريقهم لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 5 مستوطنين بجروح.واقتحم 545 مستوطنا إسرائيليا، عبر مجموعات، باحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من الشرطة، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية.واعتدت الشرطة بالضرب على المصلين المسلمين في المصلى القبلي من المسجد وقامت بإخلائهم ما أدى لاندلاع مواجهات بين الجانبين، واعتقال 18 فلسطينيا.
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم

بارليف: سنتعامل بقسوة مع كل من يحاول ممارسة "الإرهاب" ضد الإسرائيليين

11:47 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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توعد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الأحد، كل من يحاول ممارسة ما سماه "الإرهاب" ضد الإسرائيليين، وذلك تعليقا على تصدي شبان فلسطينيين بالحجارة لحافلات مستوطنين كانوا في طريقهم لاقتحام المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة.
وقال بارليف في تغريدة بحسابه على تويتر: "ننظر بخطورة إلى الاضطرابات وإلقاء الحجارة على حافلات في القدس وإصابة ركاب".
وأضاف: "الشرطة ستتعامل بقسوة مع كل من يجرؤ على استخدام الإرهاب ضد المواطنين الإسرائيليين، وأنا أؤيد رجال الشرطة في نشاطهم الحازم".
وختم تغريدته بالقول: "من المهم بالنسبة لنا أن نستمر في السماح بحرية العبادة، لكننا لن نساوم عندما يندلع العنف والإرهاب".
وصباح اليوم الأحد، رشق فلسطينيون حافلات مستوطنين كانوا في طريقهم لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 5 مستوطنين بجروح.
واقتحم 545 مستوطنا إسرائيليا، عبر مجموعات، باحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من الشرطة، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية.
واعتدت الشرطة بالضرب على المصلين المسلمين في المصلى القبلي من المسجد وقامت بإخلائهم ما أدى لاندلاع مواجهات بين الجانبين، واعتقال 18 فلسطينيا.
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