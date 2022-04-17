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باشاغا: يهاجم حكومة الدبيبة ويؤكد سلمية الصراع السياسي
باشاغا: يهاجم حكومة الدبيبة ويؤكد سلمية الصراع السياسي
قال رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، إن البيانات الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في ‫مصراتة و‫طرابلس، تؤكد على نهجه... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T02:49+0000
2022-04-17T02:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف في تغريدة على تويتر، أنه يشيد بهذه البيانات ويحمل الحكومة المنتهية الولاية (في إشارة لحكومة عبد الدبيبة الحالية) مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف.وشدد على أن سيواجه ما وصفه بالانحراف (من قبل حكومة الدبيبة) بالطرق السياسية بحزم وجدية.وفي وقت سابق أمس السبت، قال أبرز قادة التشكيلات المسلحة بمدينة مصراتة، إنهم اتفقوا مع طرفي الصراع السياسي على الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا على أن يبقى الصراع سياسيا. وأنهم يحملونهما المسؤولية الكاملة تجاه أي دم يسال في هذا الوطن.ويأتي ذلك بعد انتشار الآليات المسلحة فجر أمس السبت، في أغلب شوارع ومناطق العاصمة طرابلس.
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أخبار ليبيا اليوم

باشاغا: يهاجم حكومة الدبيبة ويؤكد سلمية الصراع السياسي

02:49 GMT 17.04.2022
© Photoفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Photo
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قال رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، إن البيانات الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في ‫مصراتة و‫طرابلس، تؤكد على نهجه الثابت بعدم استعمال القوة.
وأضاف في تغريدة على تويتر، أنه يشيد بهذه البيانات ويحمل الحكومة المنتهية الولاية (في إشارة لحكومة عبد الدبيبة الحالية) مسؤولية التصعيد والتحريض على العنف.
وتابع، ندين وبشدة إهدار المال العام وتسخير ثروات الدولة الليبية لصالح حكومة خارجة عن الشرعية تسعى لبث الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار في السلطة.
وشدد على أن سيواجه ما وصفه بالانحراف (من قبل حكومة الدبيبة) بالطرق السياسية بحزم وجدية.
وفي وقت سابق أمس السبت، قال أبرز قادة التشكيلات المسلحة بمدينة مصراتة، إنهم اتفقوا مع طرفي الصراع السياسي على الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا على أن يبقى الصراع سياسيا. وأنهم يحملونهما المسؤولية الكاملة تجاه أي دم يسال في هذا الوطن.
ويأتي ذلك بعد انتشار الآليات المسلحة فجر أمس السبت، في أغلب شوارع ومناطق العاصمة طرابلس.
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