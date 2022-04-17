https://arabic.sputniknews.com/20220417/تركيا-تعلن-تحييد-13-مسلحا-كرديا-شمالي-سوريا-1061290303.html
تركيا تعلن تحييد 13 مسلحا كرديا شمالي سوريا
تركيا تعلن تحييد 13 مسلحا كرديا شمالي سوريا
أعلنت تركيا، اليوم الأحد، تحييد 13 مسلحا كرديا شمالي سوريا ردا على إطلاقهم النار تجاه قواتها المتواجدة هناك. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:20+0000
2022-04-17T11:20+0000
2022-04-17T11:20+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته وكالة الأناضول الرسمية: "نواصل الرد بالمثل على مضايقات ومهاجمة الإرهابيين، حيث قام أبطال قواتنا المسلحة بتحييد 13 إرهابياً من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" ردا على إطلاق الإرهابيين النار ومحاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام".و" ي ب ك" هو اختصار لوحدات حماية الشعب الكردية، وتقول أنقرة إنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا.وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وأطلق فيها الجيش التركي بمشاركة قوات سورية موالية له عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 "لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تحييد 13 مسلحا كرديا شمالي سوريا
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أعلنت تركيا، اليوم الأحد، تحييد 13 مسلحا كرديا شمالي سوريا ردا على إطلاقهم النار تجاه قواتها المتواجدة هناك.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته وكالة الأناضول
الرسمية: "نواصل الرد بالمثل على مضايقات ومهاجمة الإرهابيين، حيث قام أبطال قواتنا المسلحة بتحييد 13 إرهابياً من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" ردا على إطلاق الإرهابيين النار ومحاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام".
و" ي ب ك" هو اختصار لوحدات حماية الشعب الكردية، وتقول أنقرة إنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا.
وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري
، وأطلق فيها الجيش التركي بمشاركة قوات سورية موالية له عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 "لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين".