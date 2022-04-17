https://arabic.sputniknews.com/20220417/تشيلسي-يفوز-على-كريستال-بالاس-2---صفر-ويضرب-موعدا-مع-ليفربول-في-نهائي-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-فيديو-1061306297.html
تشيلسي يفوز على كريستال بالاس 2 - صفر ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو
تشيلسي يفوز على كريستال بالاس 2 - صفر ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو
نجح فريق تشيلسي في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا على كريستال بالاس في نصف النهائي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T17:51+0000
2022-04-17T17:51+0000
2022-04-17T17:51+0000
ليفربول
نادي تشيلسي
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وفاز تشيلسي على كريستال بالاس بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.أحرز روبن لوفتوس تشيك هدف الفوز لصالح تشيلسي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ثم أضاف ماسون ماونت ثاني أهداف البلوز في اللقاء في الدقيقة 76.وبذلك يتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، والثالثة على التوالي، بعدما نجح في التأهل لنهائي النسختين الماضيتين قبل الهزيمة.وسيكون تشيلسي على موعد مع مواجهة نارية ضد ليفربول، في تكرار لنهائي كأس رابطة المحترفين، والذي حسمه ليفربول بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, نادي تشيلسي
تشيلسي يفوز على كريستال بالاس 2 - صفر ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو
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نجح فريق تشيلسي في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا على كريستال بالاس في نصف النهائي.
وفاز تشيلسي على كريستال بالاس بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
أحرز روبن لوفتوس تشيك هدف الفوز لصالح تشيلسي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ثم أضاف ماسون ماونت ثاني أهداف البلوز في اللقاء في الدقيقة 76.
وبذلك يتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، والثالثة على التوالي، بعدما نجح في التأهل لنهائي النسختين الماضيتين قبل الهزيمة.
وسيكون تشيلسي على موعد مع مواجهة نارية ضد ليفربول
، في تكرار لنهائي كأس رابطة المحترفين، والذي حسمه ليفربول بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.