عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220417/تشيلسي-يفوز-على-كريستال-بالاس-2---صفر-ويضرب-موعدا-مع-ليفربول-في-نهائي-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-فيديو-1061306297.html
تشيلسي يفوز على كريستال بالاس 2 - صفر ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو
تشيلسي يفوز على كريستال بالاس 2 - صفر ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو
نجح فريق تشيلسي في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا على كريستال بالاس في نصف النهائي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T17:51+0000
2022-04-17T17:51+0000
ليفربول
نادي تشيلسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1058471284_0:182:3319:2048_1920x0_80_0_0_bfa557bab1cbdc1fde2976237d48cd94.jpg
وفاز تشيلسي على كريستال بالاس بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.أحرز روبن لوفتوس تشيك هدف الفوز لصالح تشيلسي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ثم أضاف ماسون ماونت ثاني أهداف البلوز في اللقاء في الدقيقة 76.وبذلك يتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، والثالثة على التوالي، بعدما نجح في التأهل لنهائي النسختين الماضيتين قبل الهزيمة.وسيكون تشيلسي على موعد مع مواجهة نارية ضد ليفربول، في تكرار لنهائي كأس رابطة المحترفين، والذي حسمه ليفربول بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1058471284_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_ab56a059ec9591c1324dc4b40ac50e6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليفربول, نادي تشيلسي

تشيلسي يفوز على كريستال بالاس 2 - صفر ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

17:51 GMT 17.04.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEMفرحة لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بفوزهم بلقب بطولة كأس العالم للأندية
فرحة لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بفوزهم بلقب بطولة كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEM
تابعنا عبرTelegram
نجح فريق تشيلسي في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا على كريستال بالاس في نصف النهائي.
وفاز تشيلسي على كريستال بالاس بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
أحرز روبن لوفتوس تشيك هدف الفوز لصالح تشيلسي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ثم أضاف ماسون ماونت ثاني أهداف البلوز في اللقاء في الدقيقة 76.
وبذلك يتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، والثالثة على التوالي، بعدما نجح في التأهل لنهائي النسختين الماضيتين قبل الهزيمة.
وسيكون تشيلسي على موعد مع مواجهة نارية ضد ليفربول، في تكرار لنهائي كأس رابطة المحترفين، والذي حسمه ليفربول بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала