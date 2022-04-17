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https://arabic.sputniknews.com/20220417/تصفية-قائد-اللواء-الأوكراني-36-بارانيوك-في-ماريوبول-1061306126.html
تصفية قائد اللواء الأوكراني 36 بارانيوك في ماريوبول
تصفية قائد اللواء الأوكراني 36 بارانيوك في ماريوبول
أعلنت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية تصفية ما يصل إلى 50 فردا من أفراد القوات الأوكرانية، خلال الاشتباكات في ماريوبول بما في ذلك قائد اللواء البحري... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T17:55+0000
2022-04-17T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وفقا للقوات الشعبية، حاولت مجموعة من جنود اللواء البحري 36 للقوات الأوكرانية الخروج من مصنع "إيليتش" في ماريوبول، فمنعتهم قواتنا. خلال الاشتباك، قتل ما يصل إلى 50 من أفراد القوات الأوكرانية، واستسلم 42 آخرين.وتابع بيان القوات: "خلال المعركة، قتل ما يصل إلى 50 جنديا، خمسة منهم كبار ضباط إدارة اللواء، استسلم 42 آخرون. خلال تفتيش مكان الاشتباك، تم العثور على جثة قائد اللواء البحري 36، العقيد بارانيوك فلاديمير أناتوليفيتش، وممتلكاته الشخصية وأسلحته بين القتلى".في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مصنع "إيليتش" للمعادن في ماريوبول تم تحريره بالكامل من القوميين الأوكرانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-كييف-تأمر-مقاتلي-آزوف-بإطلاق-النار-على-كل-من-يلقي-سلاحه-مستسلما----1061284388.html
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تصفية قائد اللواء الأوكراني 36 بارانيوك في ماريوبول

17:55 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمقاتل من القوات الخاصة الشيشانية خلال القتال في ماريوبول
مقاتل من القوات الخاصة الشيشانية خلال القتال في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية تصفية ما يصل إلى 50 فردا من أفراد القوات الأوكرانية، خلال الاشتباكات في ماريوبول بما في ذلك قائد اللواء البحري 36، العقيد فلاديمير بارانيوك.
وفقا للقوات الشعبية، حاولت مجموعة من جنود اللواء البحري 36 للقوات الأوكرانية الخروج من مصنع "إيليتش" في ماريوبول، فمنعتهم قواتنا. خلال الاشتباك، قتل ما يصل إلى 50 من أفراد القوات الأوكرانية، واستسلم 42 آخرين.
وتابع بيان القوات: "خلال المعركة، قتل ما يصل إلى 50 جنديا، خمسة منهم كبار ضباط إدارة اللواء، استسلم 42 آخرون. خلال تفتيش مكان الاشتباك، تم العثور على جثة قائد اللواء البحري 36، العقيد بارانيوك فلاديمير أناتوليفيتش، وممتلكاته الشخصية وأسلحته بين القتلى".
في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مصنع "إيليتش" للمعادن في ماريوبول تم تحريره بالكامل من القوميين الأوكرانيين.
قوات الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف، أوكرانيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:56 GMT
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