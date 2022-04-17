https://arabic.sputniknews.com/20220417/تصفية-قائد-اللواء-الأوكراني-36-بارانيوك-في-ماريوبول-1061306126.html

تصفية قائد اللواء الأوكراني 36 بارانيوك في ماريوبول

تصفية قائد اللواء الأوكراني 36 بارانيوك في ماريوبول

أعلنت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية تصفية ما يصل إلى 50 فردا من أفراد القوات الأوكرانية، خلال الاشتباكات في ماريوبول بما في ذلك قائد اللواء البحري... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T17:55+0000

2022-04-17T17:55+0000

2022-04-17T17:55+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وفقا للقوات الشعبية، حاولت مجموعة من جنود اللواء البحري 36 للقوات الأوكرانية الخروج من مصنع "إيليتش" في ماريوبول، فمنعتهم قواتنا. خلال الاشتباك، قتل ما يصل إلى 50 من أفراد القوات الأوكرانية، واستسلم 42 آخرين.وتابع بيان القوات: "خلال المعركة، قتل ما يصل إلى 50 جنديا، خمسة منهم كبار ضباط إدارة اللواء، استسلم 42 آخرون. خلال تفتيش مكان الاشتباك، تم العثور على جثة قائد اللواء البحري 36، العقيد بارانيوك فلاديمير أناتوليفيتش، وممتلكاته الشخصية وأسلحته بين القتلى".في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مصنع "إيليتش" للمعادن في ماريوبول تم تحريره بالكامل من القوميين الأوكرانيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-كييف-تأمر-مقاتلي-آزوف-بإطلاق-النار-على-كل-من-يلقي-سلاحه-مستسلما----1061284388.html

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