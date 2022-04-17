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جونسون يصف الهند بـ "أضخم ديمقراطية في العالم"
جونسون يصف الهند بـ "أضخم ديمقراطية في العالم"
وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، دولة الهند بأنها "أضخم ديمقراطية في العالم"، وذلك قبيل زيارته المقررة لها هذا الأسبوع. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T14:10+0000
2022-04-17T14:10+0000
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جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها: "سأتوجه إلى الهند هذا الأسبوع، في زيارة ستساهم في تعميق علاقات الشراكة الممتدة بين البلدين".وتابع: "الهند تمتلك قوة اقتصادية ضخمة وتمثل أضخم ديمقراطيات العالم"، مضيفا: "شراكتنا الاستراتيجية مع الهند محل تقدير كبير".وقال رئيس وزراء بريطانيا إن زيارته إلى الهند سيكون لها مردودات إيجابية على الشعبين الهندي والبريطاني، مشيرا إلى أن ذلك يشمل العديد من المجالات مثل توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي إضافة إلى أمن الطاقة والتعاون الدفاعي.وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن زيارة جونسون للهند ستكون يومي الخميس والجمعة الـ 21 والـ 22 من أبريل/ نيسان الجاري.ومن المقرر أن يجري جونسون مباحثات ثنائية معمقة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
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العالم, بريطانيا, أخبار الهند اليوم

جونسون يصف الهند بـ "أضخم ديمقراطية في العالم"

14:10 GMT 17.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / POOL
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وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، دولة الهند بأنها "أضخم ديمقراطية في العالم"، وذلك قبيل زيارته المقررة لها هذا الأسبوع.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها: "سأتوجه إلى الهند هذا الأسبوع، في زيارة ستساهم في تعميق علاقات الشراكة الممتدة بين البلدين".
وتابع: "الهند تمتلك قوة اقتصادية ضخمة وتمثل أضخم ديمقراطيات العالم"، مضيفا: "شراكتنا الاستراتيجية مع الهند محل تقدير كبير".
وقال رئيس وزراء بريطانيا إن زيارته إلى الهند سيكون لها مردودات إيجابية على الشعبين الهندي والبريطاني، مشيرا إلى أن ذلك يشمل العديد من المجالات مثل توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي إضافة إلى أمن الطاقة والتعاون الدفاعي.
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وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن زيارة جونسون للهند ستكون يومي الخميس والجمعة الـ 21 والـ 22 من أبريل/ نيسان الجاري.
ومن المقرر أن يجري جونسون مباحثات ثنائية معمقة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
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