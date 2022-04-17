https://arabic.sputniknews.com/20220417/روسكوسموس-أوروبا-ستعاني-من-العقوبات-المفروضة-علينا-أكثر-منا-1061307014.html
"روسكوسموس": أوروبا ستعاني من العقوبات المفروضة علينا أكثر منا
"روسكوسموس": أوروبا ستعاني من العقوبات المفروضة علينا أكثر منا
قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، إن أوروبا نفسها ستعاني من العقوبات التي فرضتها ضد "روسكوسموس" أكثر من الوكالة الروسية... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T18:19+0000
2022-04-17T18:19+0000
2022-04-17T18:19+0000
روسيا
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وشدد على أنه بعد فترة من القيود، ستأتي فترة استعادة العلاقات، لكن الغرب سيتعين عليه التفاوض بالشروط الروسية.وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيتم استعادة التعاون بشكل أو بآخر، ولكن سيتم استعادته بلهجات أخرى. لأننا سنعمل في المقام الأول مع تلك الدول التي اتخذت إما موقفا سليما، أو على الأقل موقفا محايدا".وتابع: "عندما ينقشع الغبار، سيضطر أولئك الذين فرضوا العقوبات إلى التفاوض معنا بشروطنا".وشدد على أن العقوبات هي مدفع يطلق النار في اتجاهين، وتابع: "من سيتلقى المزيد من القذائف؟ من وجهة نظري، أوروبا، لأنها هي التي بدأت هذه العقوبات، ستعاني أكثر من روسكوسموس".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/روسكوسموس-وقف-التعاون-بين-وكالة-الفضاء-الأوروبية-وروسيا-لن-يؤثر-على-موعد-إطلاق-محطة-لونا-25-1061165865.html
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روسيا
"روسكوسموس": أوروبا ستعاني من العقوبات المفروضة علينا أكثر منا
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قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، إن أوروبا نفسها ستعاني من العقوبات التي فرضتها ضد "روسكوسموس" أكثر من الوكالة الروسية نفسها.
وشدد على أنه بعد فترة من القيود، ستأتي فترة استعادة العلاقات، لكن الغرب سيتعين عليه التفاوض بالشروط الروسية.
وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيتم استعادة التعاون بشكل أو بآخر، ولكن سيتم استعادته بلهجات أخرى. لأننا سنعمل في المقام الأول مع تلك الدول التي اتخذت إما موقفا سليما، أو على الأقل موقفا محايدا".
وتابع: "عندما ينقشع الغبار، سيضطر أولئك الذين فرضوا العقوبات إلى التفاوض معنا بشروطنا".
وشدد على أن العقوبات هي مدفع يطلق النار في اتجاهين، وتابع: "من سيتلقى المزيد من القذائف؟ من وجهة نظري، أوروبا، لأنها هي التي بدأت هذه العقوبات، ستعاني أكثر من روسكوسموس".