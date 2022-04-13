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https://arabic.sputniknews.com/20220413/روسكوسموس-وقف-التعاون-بين-وكالة-الفضاء-الأوروبية-وروسيا-لن-يؤثر-على-موعد-إطلاق-محطة-لونا-25-1061165865.html
"روسكوسموس": وقف التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية وروسيا لن يؤثر على موعد إطلاق محطة "لونا 25"
"روسكوسموس": وقف التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية وروسيا لن يؤثر على موعد إطلاق محطة "لونا 25"
قال دميتري ستروغوفيتس، رئيس الخدمة الصحفية التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إن تعليق وكالة الفضاء الأوروبية تعاونها مع روسيا بشأن "البرامج القمرية"... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T14:57+0000
2022-04-13T14:57+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتب ستروغوفيتس عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "قرار وكالة الفضاء الأوروبية تعليق التعاون مع روسكوسموس في المشاريع القمرية، بما في ذلك مهمة "لونا -25"، لن يؤثر على توقيت إطلاق المركبة".وأشار ستروغوفيتس إلى أنه كان من المخطط اختبار كاميرا الملاحة الأوروبية "بايلوت-دي"على المركبة "لونا-25"، ولكن إزالة هذا الجهاز لن يؤثر على أداء مهام المحطة الأوتوماتيكية الروسية.وعلق ستروغوفيتس على ذلك: "سندير الأمور بمفردنا، وأقترح أن يفكر زملاؤنا في وكالة الفضاء الأوروبية أولاً، قبل أن يقدموا على الأفعال".ونوه ستروغوفيتس إلى أنه "قد تم التخطيط أيضًا لتثبيت الإصدار القياسي من الكاميرا التجريبية بايلوت على مركبة "لونا-27"، وبالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تدريبات "بروسبيكت" الأوروبية، والذي كان من المنتظر أن تكون جزءا من مهمة "لونا-27"، لكن لدينا الفرصة للقيام بذلك بأنفسنا".
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

"روسكوسموس": وقف التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية وروسيا لن يؤثر على موعد إطلاق محطة "لونا 25"

14:57 GMT 13.04.2022
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قال دميتري ستروغوفيتس، رئيس الخدمة الصحفية التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إن تعليق وكالة الفضاء الأوروبية تعاونها مع روسيا بشأن "البرامج القمرية" لن يؤثر على توقيت إطلاق الأجهزة وتنفيذ برنامجها العلمي.
وكتب ستروغوفيتس عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "قرار وكالة الفضاء الأوروبية تعليق التعاون مع روسكوسموس في المشاريع القمرية، بما في ذلك مهمة "لونا -25"، لن يؤثر على توقيت إطلاق المركبة".
وأشار ستروغوفيتس إلى أنه كان من المخطط اختبار كاميرا الملاحة الأوروبية "بايلوت-دي"على المركبة "لونا-25"، ولكن إزالة هذا الجهاز لن يؤثر على أداء مهام المحطة الأوتوماتيكية الروسية.
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وعلق ستروغوفيتس على ذلك: "سندير الأمور بمفردنا، وأقترح أن يفكر زملاؤنا في وكالة الفضاء الأوروبية أولاً، قبل أن يقدموا على الأفعال".
ونوه ستروغوفيتس إلى أنه "قد تم التخطيط أيضًا لتثبيت الإصدار القياسي من الكاميرا التجريبية بايلوت على مركبة "لونا-27"، وبالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تدريبات "بروسبيكت" الأوروبية، والذي كان من المنتظر أن تكون جزءا من مهمة "لونا-27"، لكن لدينا الفرصة للقيام بذلك بأنفسنا".
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