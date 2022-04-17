https://arabic.sputniknews.com/20220417/طهران-تستدعي-القائم-بأعمال-السفير-السويدي-1061301036.html
طهران تستدعي القائم بأعمال السفير السويدي
طهران تستدعي القائم بأعمال السفير السويدي
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفير السويدي إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين، يترأسهم السويدي الدنماركي راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T15:10+0000
2022-04-17T15:10+0000
2022-04-17T15:10+0000
أخبار العالم الآن
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049266783_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_02f10f9b5aa28578773a84e184d265ef.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، إن الوزارة "استدعت القائم بأعمال السفير السويدي على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم أثناء تظاهرة لمتطرفين شرقي السويد".وتابع أن الوزارة "طالبت القائم بأعمال السفارة السويدية بأن تتخذ الحكومة السويدية إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الاعتداء على القرآن الكريم وضمان عدم تكراره مستقبلا".من جانبه، أعرب القائم بالأعمال السويدي عن أسفه لهذا الحادث، قائلاً إنه سينقل الأمر على الفور إلى السلطات العليا في بلاده".وفي وقت سابق، أعرب الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان، إن "طهران تدين بشدة قيام عنصر دنماركي عنصري ومتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد بذريعة حرية التعبير تحت حماية الشرطة".وشدد خطيب زاده على أن "هذا العمل المهين مثال واضح على الكراهية ويتعارض مع حرية التعبير ويجب إدانته من قبل جميع المؤمنين بالتعايش والحوار بين الأديان".وكان متطرف سويدي دنماركي، يدعى راسموس بلودان، حصل على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نورشوبينغ ولينشوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من خلال جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة، وفق موقع "آكتار" السويدي الناطق بالعربية.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049266783_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ca544ace0f982387d53cc0b695d839b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, إيران
طهران تستدعي القائم بأعمال السفير السويدي
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفير السويدي إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين، يترأسهم السويدي الدنماركي راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم شرقي السويد.
طهران - سبوتنيك
. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، إن الوزارة "استدعت القائم بأعمال السفير السويدي على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم أثناء تظاهرة لمتطرفين شرقي السويد".
وتابع أن الوزارة "طالبت القائم بأعمال السفارة السويدية بأن تتخذ الحكومة السويدية إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الاعتداء على القرآن الكريم وضمان عدم تكراره مستقبلا".
وذكر أن "رئيس مكتب أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية جدد إدانته لهذا العمل المهين خلال شهر رمضان المبارك"، واصفا "إهانة مقدسات أكثر من ملياري مسلم في العالم وإيذاء مشاعرهم بأنه أسوأ انتهاك يتم عبر مفهوم حرية التعبير"، وأضاف أن "هذا الحادث المؤسف الذي وقع تحت حماية الشرطة السويدية يشوه صورة السويد بين المسلمين حول العالم".
من جانبه، أعرب القائم بالأعمال السويدي عن أسفه لهذا الحادث، قائلاً إنه سينقل الأمر على الفور إلى السلطات العليا في بلاده".
وفي وقت سابق، أعرب الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان، إن "طهران تدين بشدة قيام عنصر دنماركي عنصري ومتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم
في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد بذريعة حرية التعبير تحت حماية الشرطة".
وشدد خطيب زاده على أن "هذا العمل المهين مثال واضح على الكراهية ويتعارض مع حرية التعبير ويجب إدانته من قبل جميع المؤمنين بالتعايش والحوار بين الأديان".
وكان متطرف سويدي دنماركي، يدعى راسموس بلودان، حصل على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نورشوبينغ ولينشوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من خلال جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة، وفق موقع "آكتار" السويدي الناطق بالعربية.