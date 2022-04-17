https://arabic.sputniknews.com/20220417/فلسطين-تبعث-رسالتين-إلى-الجامعة-العربية-والتعاون-الإسلامي-بشأن-العدوان-المتواصل-على-المسجد-الأقصى-1061301371.html

فلسطين تبعث رسالتين إلى الجامعة العربية والتعاون الإسلامي بشأن "العدوان المتواصل على المسجد الأقصى"

فلسطين تبعث رسالتين إلى الجامعة العربية والتعاون الإسلامي بشأن "العدوان المتواصل على المسجد الأقصى"

بعث وزير الخارجية الفسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T15:24+0000

2022-04-17T15:24+0000

2022-04-17T15:24+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وأكد المالكي، في الرسالتين، أن "تكرار المشهد الد­موي في المسجد الأقصى المبارك صباح هذا اليوم جاء لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحث الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على "التحرك مع الأطراف كافة لنصرة القدس ومقدسا­تها المسيحية والإسلا­مية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، خاصة وأنها تتعرض لعملية أسرلة وتهويد وتطهير عرقي ومخططات احتلالية لفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسر­ائيلي".وأشار المالكي إلى أن "مواجهة تغول الاحتلال الإسرائيلي على القدس ومقدسا­تها هي مسؤولية عربية إسلامية جماعية، تتطلب تعميق الحراك العربي والإسلامي على المستويات السياسية وا­لدبلوماسية والقانونية الدولية كافة، لحشد أوسع ضغط دولي على الاحتلال لكف يده عن القدس ومقدساتها، ولتو­فير الحماية الدولية لشعبنا عامة والقدس بشكل خاص، حتى لا يبقى المقدسيون وحدهم في مواجهة هذه الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي وقر­ارات الشرعية الدولية".وحذرت الرئاسة الفلسطينة، في وقت سابق اليوم، من "خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد"، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.واقتحم أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.وأصيب خلال عملية الاقتحام 19 فلسطينيا جراء قمع قوات الأمن الإسرائيلية لهم في باحات المسجد ومحيطه. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: "19 إصابة خلال المواجهات المندلعة في محيط المسجد الأقصى، وتم نقل 5 إصابات للمستشفى".وكانت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة قد أعلنت عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.ودارت، الجمعة الماضية، مواجهات عنيفة بين المصلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة نحو 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد، لا يزال جزء كبير منهم قيد التحقيق والاعتقال في مراكز الشرطة الإسرائيلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/الرئاسة-الفلسطينة-تحذر-من-تصريحات-بينيت-وتدعو-الشعب-لشد-الرحال-إلى-المسجد-الأقصى-للدفاع-عنه-1061299964.html

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