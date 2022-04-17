https://arabic.sputniknews.com/20220417/قيادة-مجلس-النواب-اليمني-تصل-إلى-عدن-برفقة-عدد-من-الوزراء-1061298925.html
قيادة مجلس النواب اليمني تصل إلى عدن برفقة عدد من الوزراء
قيادة مجلس النواب اليمني تصل إلى عدن برفقة عدد من الوزراء
وصلت، اليوم الأحد، هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وعدد من أعضاء الحكومة، إلى عدن جنوبي البلاد، ضمن ترتيبات لممارسة كافة المسؤولين اليمنيين مهام أعمالهم منها. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T14:27+0000
2022-04-17T14:27+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ونائبيه محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وعددا من أعضاء المجلس، وصلوا إلى مطار عدن قادمين من الرياض.وأضاف أن من ضمن الوافدين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأخرى لسلاح الجو السعودي، 6 وزراء في الحكومة، بالإضافة إلى أعضاء في مجلس الشورى.وذكر المصدر أن ترتيبات تجرى في عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، لعقد مجلس النواب جلسة في المدينة، يؤدي خلالها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين من المتوقع وصولهم خلال الأيام القليلة المقبلة، اليمين الدستورية أمام المجلس تمهيداً لمباشرة أعمالهم.وأشار إلى هبوط طائرة شحن عسكرية سعودية في مطار عدن، من نوع "سي -130" تحمل سيارات مصفحة وعربات يعتقد أنها خاصة بتأمين تنقلات المسؤولين اليمنيين في مدينة عدن المعلنة عاصمةً مؤقتةً للبلاد بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتشهد مدينة عدن استنفارا أمنيا لوحدات عسكرية وأمنية، وتوافدا لقوات إليها للمشاركة في تأمينها، في حين استكملت قوات التحالف العربي تجهيز بطارية دفاع جوي نوع "باتريوت" في المدينة لتأمين قصر معاشيق الرئاسي، الذي سيقيم فيه رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة، من أي هجمات محتملة لجماعة "أنصار الله"، حسب المصدر.يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يدنا-ممدودة-للسلام-العادل-والشامل-1061248243.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
قيادة مجلس النواب اليمني تصل إلى عدن برفقة عدد من الوزراء
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وصلت، اليوم الأحد، هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وعدد من أعضاء الحكومة، إلى عدن جنوبي البلاد، ضمن ترتيبات لممارسة كافة المسؤولين اليمنيين مهام أعمالهم منها.
القاهرة – سبوتنيك
. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ونائبيه محمد الشدادي، ومحسن باصرة، وعددا من أعضاء المجلس، وصلوا إلى مطار عدن قادمين من الرياض.
وأضاف أن من ضمن الوافدين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وأخرى لسلاح الجو السعودي، 6 وزراء في الحكومة، بالإضافة إلى أعضاء في مجلس الشورى.
وذكر المصدر أن ترتيبات تجرى في عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، لعقد مجلس النواب جلسة في المدينة، يؤدي خلالها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين من المتوقع وصولهم خلال الأيام القليلة المقبلة، اليمين الدستورية أمام المجلس تمهيداً لمباشرة أعمالهم.
وأشار إلى هبوط طائرة شحن عسكرية سعودية في مطار عدن، من نوع "سي -130" تحمل سيارات مصفحة وعربات يعتقد أنها خاصة بتأمين تنقلات المسؤولين اليمنيين في مدينة عدن المعلنة عاصمةً مؤقتةً للبلاد بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتشهد مدينة عدن استنفارا أمنيا لوحدات عسكرية وأمنية، وتوافدا لقوات إليها للمشاركة في تأمينها، في حين استكملت قوات التحالف العربي تجهيز بطارية دفاع جوي نوع "باتريوت" في المدينة لتأمين قصر معاشيق الرئاسي، الذي سيقيم فيه رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة، من أي هجمات محتملة لجماعة "أنصار الله"، حسب المصدر.
يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي
لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.