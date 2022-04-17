https://arabic.sputniknews.com/20220417/وثائق-رئيس-شرطة-ميناء-خيرسون-جند-أشخاص-للتخريب-خلف-خطوط-القوات-الروسية-1061279675.html
وثائق: رئيس شرطة ميناء خيرسون جند أشخاص للتخريب خلف خطوط القوات الروسية
وثائق: رئيس شرطة ميناء خيرسون جند أشخاص للتخريب خلف خطوط القوات الروسية
أظهرت وثائق حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، أن جهاز الأمن الأوكراني أصدر تعليمات لرئيس شرطة ميناء خيرسون بتجنيد أفراد محليين من قوات الدفاع الإقليمية للقيام بأعمال... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T04:34+0000
2022-04-17T04:34+0000
2022-04-17T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الوثائق، تواصل قائد الشرطة، ماكسيم زاركوف، مع جهاز الأمن الأوكراني عبر تطبيقات المراسلة عبر الهاتف.وكشف تفتيش شقته أن لديه مخبأ من الوثائق السرية والقنابل اليدوية، وفقا لمراسل سبوتنيك.وقال متحدث باسم إنفاذ القانون الروسي لوكالة سبوتنيك، إن التحقيق كشف أن زاركوف بتوجيه من المخابرات الأوكرانية جند أعضاء من الدفاع الإقليمي للعمل التخريبي في خلف خطوط القوات الروسية.وأضاف المتحدث أن المحققين الروس يعملون الآن على إعداد قائمة كاملة بأعضاء الخلية الإرهابية.تخضع مدينة خيرسون الأوكرانية الساحلية لسيطرة القوات الروسية منذ 24 فبراير/شباط.هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الدفاع-الروسية-المرتزقة-والقوميين-في-أزوف-ستال-يطلبون-من-سلطات-كييف-السماح-لهم-بالاستسلام-1061278418.html
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أخبار أوكرانيا
وثائق: رئيس شرطة ميناء خيرسون جند أشخاص للتخريب خلف خطوط القوات الروسية
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أظهرت وثائق حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، أن جهاز الأمن الأوكراني أصدر تعليمات لرئيس شرطة ميناء خيرسون بتجنيد أفراد محليين من قوات الدفاع الإقليمية للقيام بأعمال تخريبية خلف خطوط القوات الروسية.
وكشف تفتيش شقته أن لديه مخبأ من الوثائق السرية والقنابل اليدوية، وفقا لمراسل سبوتنيك.
وقال متحدث باسم إنفاذ القانون الروسي لوكالة سبوتنيك، إن التحقيق كشف أن زاركوف بتوجيه من المخابرات الأوكرانية جند أعضاء من الدفاع الإقليمي للعمل التخريبي في خلف خطوط القوات الروسية.
وأضاف المتحدث أن المحققين الروس يعملون الآن على إعداد قائمة كاملة بأعضاء الخلية الإرهابية.
تخضع مدينة خيرسون الأوكرانية الساحلية لسيطرة القوات الروسية منذ 24 فبراير/شباط.
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.