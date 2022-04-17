https://arabic.sputniknews.com/20220417/يوتيوب-يحظر-إعلان-محمد-منير-والشاب-خالد-1061280781.html
"يوتيوب" يحظر إعلان محمد منير والشاب خالد
"يوتيوب" يحظر إعلان محمد منير والشاب خالد
قامت شركة "يوتيوب" بحظر إعلان بنك القاهرة، الذي يقدمه النجمان محمد منير والشاب خالد بسبب اتهام بسرقة لحنه من إحدى الأغاني لمحمد رحيم. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T06:48+0000
2022-04-17T06:48+0000
2022-04-17T06:48+0000
مجتمع
الشاب خالد
منوعات
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وكتب محمد رحيم منشورا عبر حسابه على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء السبت أعلن فيه عن حظر إدارة يوتيوب للإعلان محل النزاع: "الحمد لله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية، التي تمت سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن".وأضاف رحيم: "الغريبة أن النحت والاستخفاف بحقوق المؤلف والملحن خلى القائمين على العمل يقنعوا الشاب خالد يغني جمله اللحن، اللي كنت عاملها للمطرب الكبير المنافس له (الشاب مامي) من سنة 2007 يعني من 15 سنه بدون الرجوع لي ولا لورثة الشاعر عبد العزيز عمار شاعر الأغنية الأصلية الله يرحمه".جدير بالذكر أن محمد رحيم ملحن مصري تعاون مع كبار مطربي الوطن العربي وله العديد من الأغنيات الشهيرة.
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مجتمع, الشاب خالد, منوعات
"يوتيوب" يحظر إعلان محمد منير والشاب خالد
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قامت شركة "يوتيوب" بحظر إعلان بنك القاهرة، الذي يقدمه النجمان محمد منير والشاب خالد بسبب اتهام بسرقة لحنه من إحدى الأغاني لمحمد رحيم.
وكتب محمد رحيم منشورا عبر حسابه على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء السبت أعلن فيه عن حظر إدارة يوتيوب للإعلان محل النزاع: "الحمد لله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية، التي تمت سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن".
واتهم الفنان المصري محمد رحيم في منشورسابق كلا من مواطنه الفنان محمد منير والجزائري الشاب خالد بسرقة لحن إحدى أغانيه، قائلا: "وكالعادة وزي ما أنا متعود كل سنه ألاقي في رمضان لحن من ألحاني نازل في أحد الإعلانات أو المسلسلات بدون استئذان أو تصريح مني أو من الشاعر والمرة دي الضرر كبير جدا لأنه تم سرقة لحني ووضعه في واحد من أكبر الحملات الدعائية، واللي بيغنيه قطبين كبيرين من أقطاب الأغنية العربية الفنان محمد منير والشاب خالد".
وأضاف رحيم: "الغريبة أن النحت والاستخفاف بحقوق المؤلف والملحن خلى القائمين على العمل يقنعوا الشاب خالد يغني جمله اللحن، اللي كنت عاملها للمطرب الكبير المنافس له (الشاب مامي) من سنة 2007 يعني من 15 سنه بدون الرجوع لي ولا لورثة الشاعر عبد العزيز عمار شاعر الأغنية الأصلية الله يرحمه".
جدير بالذكر أن محمد رحيم ملحن مصري تعاون مع كبار مطربي الوطن العربي وله العديد من الأغنيات الشهيرة.